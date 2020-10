Il virus è tornato più forte di prima. L’intervento della Presidente von der Leyen al vertice mondiale sulla salute

Dott.ssa Ursula von der Leyen

Bruxelles, 26 ottobre 2020 – Domenica 25 ottobre la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha pronunciato un discorso al vertice mondiale online sulla salute 2020, nel quale ha sottolineato l’importanza della cooperazione globale in materia di salute.

“Più che in qualsiasi altro momento della storia dell’umanità, la salute di un paese incide direttamente su quella di un altro. Virus che non conoscono frontiere necessitano di risposte transfrontaliere, specialmente ora che stiamo passando alla prossima fase della pandemia. I drammatici picchi delle ultime settimane in tutto il mondo, e in particolare in Europa, tratteggiano un quadro che peggiora di giorno in giorno. Anche se il virus è tornato più forte di prima, le nostre conoscenze e la nostra esperienza in merito a ciò che dobbiamo fare sono maggiori che in passato”.

In qualità di promotrice, tra gli altri, del vertice mondiale sulla salute, la Presidente von der Leyen ha definito i tre settori critici della cooperazione nella lotta contro la crisi del coronavirus: il coordinamento transfrontaliero, la fornitura di attrezzature e dispositivi e il sostegno alle persone e all’economia. Ha inoltre sottolineato che l’UE è pronta ad assumere un ruolo guida nelle questioni sanitarie mondiali.

Guardando al futuro, ha aggiunto: “A più lungo termine, ritengo che il mondo debba cambiare mentalità in materia di salute. Dobbiamo superare l’approccio di tutela della salute basato esclusivamente sui singoli risultati clinici. Nel mondo di oggi la salute si tutela occupandoci del pianeta, del nostro benessere e di sviluppo sostenibile. E dobbiamo farlo insieme, sostituendo la concorrenza sanitaria globale con la cooperazione sanitaria mondiale. Nel difficile periodo che ci attende e nel decennio a seguire potete fare affidamento sull’Europa”.