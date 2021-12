Il ruolo di un enzima nel tumore al seno triplo negativo: studio del ricercatore Campagna, UnivPM

Dott. Roberto Campagna

Ancona, 7 dicembre 2021 – Per il secondo anno consecutivo, Roberto Campagna, ricercatore dell’Università Politecnica delle Marche, ha ottenuto un assegno di ricerca da parte della Fondazione Umberto Veronesi. Grazie a questo importante riconoscimento svolgerà il suo lavoro di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche UnivPM, con la supervisione della prof.ssa Monica Emanuelli, concentrandosi sul ruolo dell’enzima paraoxonasi-2 nel tumore al seno triplo negativo.

Roberto Campagna ha 35 anni, si è laureato in Biologia Applicata presso l’Università Politecnica delle Marche dove ha anche conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Biomediche. Il progetto che sta curando, grazie alla borsa di studio della Fondazione Veronesi, cercherà di far luce sull’aggressività della neoplasia e sulla risposta alla chemioterapia.

“La ricerca scientifica e la diffusione dei suoi risultati, questi sono alcuni degli obiettivi che l’Università Politecnica delle Marche persegue – afferma il Rettore prof. Gian Luca Gregori – affinché la scienza diventi patrimonio di tutti, oltre a contribuire a garantire un futuro migliore a chi necessita di cure mediche”.

“Nonostante tutte le difficoltà, amplificate dall’emergenza sanitaria – afferma la prof.ssa Monica Emanuelli – i nostri giovani ricercatori continuano con passione e tanto impegno la loro attività di studio e di ricerca e conseguono meritati riconoscimenti”.

“Questo importante traguardo – sottolinea il dott. Roberto Campagna – è stato raggiunto grazie ad anni di intenso lavoro e a una eccellente formazione ricevuta durante i miei studi qui all’Università Politecnica delle Marche, che mi ha anche dato l’opportunità di trascorrere un periodo all’estero presso un importante istituto di ricerca. Per questo motivo ringrazio l’Università Politecnica delle Marche e la prof. Monica Emanuelli che, in qualità di supervisore, mi ha supportato dal periodo del dottorato fino ad oggi”.

Il tumore al seno triplo negativo è il sottotipo di carcinoma mammario più difficile da trattare, poiché non presenta alcuna molecola “bersaglio” conosciuta e utilizzabile nelle terapie attualmente disponibili. Per questo motivo è necessario individuare marcatori molecolari specifici per questo tipo di tumore, così da sviluppare nuove terapie mirate e migliorare la risposta dei pazienti alle cure.

La paraoxonasi-2 sembra essere un candidato promettente: si tratta di un enzima presente ad alti livelli in diversi tumori, ed è stato suggerito un suo ruolo nella sopravvivenza e nella proliferazione delle cellule neoplastiche. Obiettivo del progetto sarà esaminare i livelli della paraoxonasi-2 in campioni di tumore al seno triplo negativo, verificando se esista una correlazione tra l’entità dell’espressione dell’enzima e le caratteristiche cliniche dei pazienti.

Verrà inoltre valutato se, modulando i livelli di paraoxonasi-2 in linee cellulari di tumore al seno triplo negativo, vi siano effetti in termini di proliferazione cellulare, capacità metastatica e risposta ai chemioterapici. I risultati permetteranno di capire se l’enzima possa predire l’aggressività della neoplasia e la risposta alla chemioterapia.

Il dott. Roberto Campagna è tra i 133 ricercatori che hanno ottenuto la borsa di ricerca per l’anno 2021. I vincitori erano stati selezionati tra 556 application ricevute dopo l’istituzione di un bando pubblico. Il conseguimento della borsa anche per il 2022 sta a testimoniare la validità degli studi che sta effettuando.