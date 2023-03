Il prof. Giannini del Policlinico San Martino nominato Adjunct Full Professor presso l’Università di Yale

Prof. Edoardo Giovanni Giannini

Genova, 17 marzo 2023 – Il prof. Edoardo Giovanni Giannini, direttore della Clinica Gastroenterologica dell’Ospedale Policlinico San Martino, è stato nominato Adjunct Full Professor presso l’Università di Yale, prestigioso ateneo statunitense.

Questo riconoscimento, attribuito dopo una rigorosa selezione, non solo certifica le elevate qualità scientifiche e le competenze del professor Giannini, ma rappresenta anche un traguardo importante che favorirà, nel Policlinico, la crescita della ricerca in campo gastroenterologico, in particolare delle malattie del fegato, attraverso una stretta collaborazione con l’istituzione statunitense.