Il prof. Francesco Pagano presidente onorario della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata

Giustina Mistrello Destro e Francesco Pagano

Padova, 23 maggio 2023 – Francesco Pagano, illustre scienziato, ricercatore e Professore nonché fondatore nel 1996 dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM), è stato nominato Presidente Onorario della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata.

La decisione, approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione riunitosi nel pomeriggio di oggi sotto la Presidenza di Giustina Mistrello Destro, fa seguito all’introduzione della carica di Presidente Onorario ai sensi dell’articolo 12bis, con conseguente modifica dello statuto dell’ente, subordinata ovviamente all’approvazione regionale.

In qualità di Presidente Onorario, il prof. Pagano continuerà a fornire il suo inestimabile contributo alla ricerca e ai ricercatori del VIMM, grazie non solo alle indiscusse competenze e capacità scientifiche ma anche e soprattutto alle grandi qualità umane e alla capacità di ascoltare e consigliare che lo ha sempre contraddistinto.

“Il conferimento dell’incarico di Presidente Onorario al prof. Pagano è un atto dovuto per tutto quello che ha saputo dare al VIMM sia in termini di ricerca che di presenza ed entusiasmo per la scienza – dichiara Giustina Mistrello Destro – Siamo sicuri che, anche in questo nuovo ruolo saprà contribuire alla crescita del nostro Istituto e continuerà ad essere un modello di riferimento per tutti i giovani ricercatori e ricercatrici”.

Il Consiglio di Amministrazione, a partire dai nuovi membri nominati lo scorso 8 maggio – Fabio Zwirner, Fabio Di Lisa, Giovanella Baggio, Elisa Baccini, Alessandro Banzato, Roberto Crosta, Giovanni Canella e Stefano Barrese – “ha approvato con entusiasmo e accettato all’unanimità la proposta formulata dai vertici della Fondazione” sottolinea il Vice PresidenteStefano Bellon. “In questi anni il prof. Pagano ha rappresentato una risorsa inestimabile per questo istituto e siamo lieti che possa continuare ad essere una fonte di ispirazione ed esempio per tutti”.