Identificato, per la prima volta al mondo, il genoma del Sars-Cov-2 in un campione di liquido peritoneale

Grande attenzione da parte della comunità scientifica internazionale. Lo studio dell’Aou pisana uscirà sugli Annals of Surgery

Pisa, 5 maggio 2020 – Ricercatori e medici delle strutture di Chirurgia d’urgenza (Federico Coccolini, Dario Tartaglia, Adolfo Puglisi e Massimo Chiarugi), Virologia (Mauro Pistello), Microbiologia batteriologica (Cesira Giordano) e Medicina d’urgenza e Pronto soccorso dell’Aou pisana (Marianna Lodato) hanno identificato – per la prima volta al mondo, in base ai dati di letteratura ad ora pubblicati – il genoma del virus Sars-Cov-2 in un campione di liquido peritoneale, prelevato durante un intervento chirurgico per patologia addominale acuta non perforativa su un paziente affetto da sintomi respiratori per infezione da Coronavirus.

Il report del caso è in corso pubblicazione sulla prestigiosa rivista di chirurgia Annals of Surgery per l’interesse scientifico che riveste in relazione alle vie di diffusione, eliminazione del virus e rischi di contaminazione, tutti argomenti oggetto di grande attenzione da parte della comunità scientifica internazionale.