Giornata nazionale della Salute della Donna, teleconsulti ginecologici gratuiti con gli specialisti dell’ospedale Israelitico

Roma, 12 aprile 2021 – L’Ospedale Israelitico di Roma, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, aderisce alla sesta edizione dell’(H)Open Week promossa da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Il nosocomio ebraico, premiato con due Bollini Rosa per la cura e l’attenzione al genere femminile, dedicherà la giornata di mercoledì 21 aprile 2021 alla salute della donna, promuovendo l’informazione, i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

L’emergenza dovuta al Coronavirus ha destabilizzato molte pazienti e sovvertito i controlli periodici. Per questo, l’Ospedale Israelitico, al fine di garantire le visite di routine e consapevole dell’importanza della prevenzione ai tempi della pandemia da Covid-19, ha istituito un teleconsulto ginecologico online e gratuito, per far conoscere il ruolo della telemedicina, in particolare nella salute della donna, i principi base del counselling, i risvolti psico-sociali dovuti alla pandemia e come questi si riflettono sull’universo femminile.

Grazie al supporto di ginecologi, guidati dalla Dott.ssa Bruna Coen, sarà possibile effettuare mercoledì 21 aprile colloqui ginecologici gratuiti, nel massimo rispetto della sicurezza e della privacy, attraverso la piattaforma Zoom, dalle ore 10:30 alle ore 13:30.

“Essere al fianco delle donne e premiati con due bollini rosa da parte della Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere – dichiara il Direttore Sanitario dell’Ospedale Israelitico, Dott.ssa Gabriella Ergasti – rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. E’ pertanto con piacere che, in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, l’Ospedale Israelitico aderisce all’iniziativa (H)-Open Weekend, nella massima osservanza delle disposizioni anticovid, offrendo teleconsulti ginecologici a distanza a tutte le pazienti che non sottovalutano il ruolo della prevenzione ginecologica e che desiderano confrontarsi gratuitamente con i nostri esperti”.

Per procedere con la prenotazione sarà necessario telefonare al numero 0668281433 nei giorni di martedì 13 aprile dalle ore 16:30 alle 18:00 e mercoledì 14 aprile dalle 12:00 alle 13:00 o consultare il sito internet www.ospedaleisraelitico.it