Giornata mondiale dell’autismo: al via GEMMA, un progetto europeo di ricerca biomedica

Roma, 1 aprile 2022 – L’autismo si manifesta in forme diverse nei bambini nei primissimi anni di età e permane per tutta la vita. Il progetto GEMMA si prefigge di indagare, fin dall’esordio e con tecnologie avanzate, le cause genetiche ed ambientali che possono concorrere all’insorgenza dei diversi tipi di autismo e all’impennata di casi registrata negli ultimi decenni.

Per questo motivo GEMMA sta reclutando neonati/e che potrebbero sviluppare autismo in quanto hanno un/a fratello/sorella che ne è affetto/a. L’identificazione delle cause permetterà di effettuare diagnosi più specifiche e approntare terapie personalizzate.

In occasione di questa giornata, GEMMA ha il piacere di presentare il suo programma e i primi risultati per iniziare un dialogo con associazioni, medici, operatori socio-sanitari e insegnati coinvolti e impegnati nell’autismo. Lo scopo è creare quel rapporto di fiducia e collaborazione che permetterà di realizzare meglio e prima gli obiettivi di GEMMA e quindi di avere un impatto maggiore sulla diagnosi e sul trattamento degli autismi.