Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, Paolo Marizza è il nuovo DG Padova, 17 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, riunitosi sotto la Presidenza del prof. Francesco Pagano in data 16 marzo 2023, ha nominato all’unanimità Paolo Marizza nel ruolo di Direttore Generale. La figura di Direttore Generale, di nuova istituzione, va a rafforzare il team amministrativo-gestionale della Fondazione per sviluppare ulteriormente l’eccellenza della ricerca traslazionale dell’Istituto con facilities e strumenti di governance operativa di qualità e di supporto nelle questioni finanziarie, etiche, legali e sociali. La nomina di Paolo Marizza, che segue a distanze di poche settimane la nomina di Nicola Elvassore a Direttore Scientifico dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM), completa la struttura organizzativa dell’Istituto, che nello scorso mese di maggio ha nominato Andrea Ballabio come Scientific Advisor del VIMM, con l’incarico di tracciare un percorso di posizionamento e di focalizzazione per l’attività di ricerca. “La nomina del dott. Marizza consentirà al nostro Istituto di strutturarsi per compiere un salto di qualità decisivo verso il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti”, ha dichiarato Francesco Pagano, presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata. “Ringraziando il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami, intendo mettermi immediatamente al lavoro per dotare questa realtà di eccellenza nel panorama della ricerca di tutti gli strumenti necessari a sostenerne lo sviluppo e la crescita nei prossimi anni”, ha sottolineato il nuovo direttore generale Paolo Marizza.

