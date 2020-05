Fase 2 Covid post lockdown, supporto psicologico con linee telefoniche dedicate da Asl3 Liguria

Genova, 22 maggio 2020 – A due mesi e mezzo dall’inizio dell’emergenza Coronavirus e dopo aver affrontato le richieste emerse in tale periodo, Asl3 Liguria ha riorganizzato l’attività dello sportello telefonico di ascolto e di supporto psicologico, attivata nella Fase 1, per andare incontro alla nuova fase di bisogni psicologici della popolazione.

“Dopo il periodo di massima emergenza – spiega Marco Vaggi, Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asl3 – i cittadini e gli operatori sanitari, nell’iniziare un lento ritorno verso la ‘normalità’, devono confrontarsi con lo sforzo fatto e con le energie spese. Rimettersi in contatto con le proprie emozioni, spesso congelate per affrontare problemi concreti, può far sentire in questa fase più fragili e bisognosi di aiuto. In quest’ottica abbiamo riorganizzato lo sportello telefonico, già attivo durante tutto il periodo dell’emergenza, rimodulando l’offerta di ascolto e supporto psicologico su più livelli attivabili a seconda del bisogno rilevato”.

Di seguito le nuove modalità di erogazione del servizio di ascolto e supporto psicologico attive da lunedì 25 maggio 2020: