Esposizione al sole: come proteggere gli occhi da salsedine, sabbia, vento

Dott.ssa Gentiana Haka, Asl TSE: “Non fate il bagno con le lenti a contatto”

Dott.ssa Gentiana Haka

Arezzo, 21 luglio 2022 – Il sole è un importante fattore di benessere del nostro organismo, ma anche la fonte principale di raggi UV. L’eccessiva esposizione a queste radiazioni è dannosa per la salute dei nostri occhi e può provocare anche danni irreversibili.

Le conseguenze della sensibilità al danno da UV sono molte: la cheratocongiuntivite attinica, la congiuntivite allergica, lo pterigio, la pinguecola, il carcinoma squamoso della congiuntiva, la cataratta, la degenerazione del corpo vitreo e la temibile maculopatia da fotostimolazione e fotossidazione.

I raggi UV non sono l’unico pericolo per la vista durante il periodo estivo, altri elementi a rischio sono la sabbia, il vento, la salsedine e l’acqua delle piscine spesso causa di congiuntiviti infettive. “I soggetti più a rischio sono i nuotatori con le lenti a contatto che contraggono, sia al mare ma soprattutto in piscina, cheratiti infettivi batteriche, fungine o da protoozo – Spiega l’oculista dell’Asl Tse dott.ssa Gentiana Haka – La cheratite da acanthamoeba (protozoo) è la forma più grave e pericolosa sia per la difficile diagnosi precoce sia per la resistenza al trattamento farmacologico”.

“È importante – conclude la dottoressa Haka – adottare alcuni accorgimenti nel periodo estivo per prevenire le malattie legate all’occhio: