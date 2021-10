Effetti dei cambiamenti climatici sulla pelle e prevenzione del melanoma tra i temi del Congresso SIDeMaST

Prof.ssa Ketty Peris

Roma, 12 ottobre 2021 – Il 95esimo Congresso Nazionale della SIDeMaST, La Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse presieduta dalla Prof.ssa Ketty Peris si terrà dal 13 al 16 ottobre e anche quest’anno sarà organizzato in versione digitale. Il Congresso si focalizzerà sulle principali novità in dermatologia clinica e dermatologia chirurgica.

I tumori della pelle in particolare saranno al centro della quattro giorni congressuale nel corso della quale sarà inoltre dedicata particolare attenzione alle nuove immunoterapie per dermatite atopica, psoriasi, vitiligine e alopecia aerata. Ampio spazio sarà dato poi alla prevenzione primaria (fotoprotezione) e alla diagnosi precoce attraverso sistemi diagnostici non invasivi sempre più precisi e maneggevoli.

Non mancheranno sessioni ad hoc sull’uso del laser e di altre innovative procedure estetiche per il trattamento dei segni estetici legati all’età e all’esposizione solare. Infine, si parlerà delle manifestazioni cutanee da Covid-19e delle modalità di assistenza ai pazienti dermatologici durante la pandemia, con un uso sempre più incisivo e diffuso della telemedicina. E questi sono solo alcuni dei numerosi temi in primo piano al Congresso, che sarà presieduto dai proff. Piergiacomo Calzavara Pinton e Nicola Pimpinelli.

“La SIDeMaST – afferma la prof.ssa Ketty Peris, Presidente SIDeMaST – è la più antica società scientifica di Dermatologia in Italia, fondata nel 1885. Ad oggi, con oltre 1.200 dermatologi associati, ha soprattutto obiettivi educazionali e di ricerca. Purtroppo, a causa della situazione di incertezza relativa alla possibilità di incontrarsi serenamente agli eventi congressuali medici in presenza, con grande rammarico abbiamo preso la decisione di rinunciare al piacere di confrontarci a Firenze per il 95° Congresso SIDeMaST”.

“Sappiamo quanto questi incontri rappresentino un momento di dibattito e di crescita oltre che di socialità, soprattutto dopo una pandemia che ha stravolto completamente le nostre vite – conclude Peris – Ma abbiamo messo in campo un programma di alto profilo scientifico con le professionalità più rappresentative della Dermatologia italiana e per renderlo pienamente fruibile utilizzeremo le soluzioni più innovative. In questo modo, puntiamo a ripetere il successo delle edizioni in presenza che hanno visto una grandissima partecipazione dei colleghi di tutta Italia considerando che ora, anche quelli più lontani potranno partecipare semplicemente collegandosi con il pc”.