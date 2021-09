Covid-19, l’eurodeputata Regimenti: “L’Ue crei un vaccino europeo”

On. Luisa Regimenti

Roma, 8 settembre 2021 – “È giunto il momento che l’Ue si attivi per la creazione di un proprio vaccino europeo”. L’invito arriva dall’eurodeputata Luisa Regimenti, componente della commissione Sanità al Parlamento europeo e membro del dipartimento Sanità di Forza Italia, nel corso del convegno: “La sicurezza ai tempi del Covid, soluzioni per la ripartenza, che si è tenuto presso la sala “caduti di Nassirya” in Senato.

“Occorre registrare il fatto – avverte l’on. Regimenti, che è anche relatrice sul parere della commissione giuridica per una strategia farmaceutica per l’Europa – che mancano, e sarebbero necessarie, regole univoche, linee guida e tutele comuni valide per tutti gli Stati membri. Si sente ancor di più oggi la necessità di una struttura sanitaria europea, cioè di una ‘Unione europea della salute’, che permetterebbe anche di stabilire una strategia farmaceutica comune, che punti a una produzione propria di medicinali, oltre che di dispositivi di sicurezza e di prevenzione”.

Secondo l’eurodeputata, va “evitata la dipendenza per il reperimento delle materie prime dai Paesi terzi, che sulla qualità dei loro farmaci, anche per i bassi costi, destano qualche perplessità. L’Europa – afferma – ha un compito di sostenere, coordinare e integrare le azioni nazionali, per l’appunto attraverso la creazione di un vaccino proprio europeo, oltre che la fornitura di materiale medico di disposizione individuale, sostenendo altresì la ricerca e l’innovazione in materia di trattamento e di vaccini”.