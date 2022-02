CNAO entra in EURACAN, la rete europea sui tumori rari

Pavia, 10 febbraio 2022 – Il CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, entra a far parte di EURACAN (European Rare Adult Cancers Network) la rete promossa dall’Unione Europea che riunisce 75 centri oncologici altamente specializzati di 24 Paesi, il cui obiettivo è migliorare la diagnosi, le terapie e la ricerca sui tumori rari dell’adulto con attenzione all’assistenza e alla presa in carico delle persone che ne sono colpite.

CNAO è stato selezionato per l’esperienza maturata nel trattamento dei tumori rari del distretto testa-collo e dei sarcomi ossei e dei tessuti molli. Degli oltre 3.700 pazienti trattati al CNAO dal 2011 a oggi, oltre il 40% era stato colpito da queste tipologie di tumori. Tra i 75 membri di EURACAN vi sono, oltre al CNAO, importanti centri di cura e ricerca italiani come l’Istituto Nazionale dei Tumori, coordinatore europeo della Rete per i domini delle patologie sarcoma e tumori rari del ’testa-collo’, l’Istituto Neurologico Carlo Besta, l’Humanitas Research Hospital Cancer Center, l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Ospedale San Raffaele.

CNAO è tra i soli 6 centri al mondo (di questi 4 sono in Europa) in grado di erogare l’adroterapia con ioni carbonio e protoni, forma avanzata di radioterapia, che consente di colpire con efficacia tumori che, a causa della loro vicinanza a tessuti sani sensibili, non possono essere rimossi chirurgicamente o trattati con la radioterapia tradizionale.

Lisa Licitra, direttore scientifico del CNAO, osserva: “L’ingresso in EURACAN rafforza a livello internazionale l’impegno di CNAO verso i pazienti con sarcomi e tumori rari del testa collo per garantire loro le terapie più avanzate ed efficaci. La collaborazione tra medici di discipline e centri diversi deve favorire lo sviluppo della medicina di precisione e la creazione di percorsi di cura sempre più personalizzati”.

I tumori rari in Italia

Sono considerati “rari” i tumori che colpiscono meno di 6 persone su 100.000 ogni anno. Si calcola che in Italia siano circa 89.000 le diagnosi ogni anno di tumori rari e che convivano con una patologia tumorale rara 900.000 persone. I tumori rari per cui CNAO collaborerà in EURACAN sono i sarcomi ossei e dei tessuti molli, i tumori rari del distretto testa collo, come carcinoma del rinofaringe, carcinoma delle cavità nasali e paranasali e carcinoma dell’orecchio medio.

Gli obiettivi di EURACAN

EURACAN (European Rare Adult Cancers Network) fa parte degli European Reference Networks (ERNs), reti virtuali di collaborazione e condivisione delle competenze specialistiche su patologie rare o complesse, promosse dalla Commissione Europea a partire dal 2017. Coinvolgono complessivamente oltre 600 tra ospedali e centri di cura di 26 Paesi con l’obiettivo di consentire la diagnosi e l’accesso ai migliori trattamenti disponibili per le varie patologie oggetto delle singole Reti.

In particolare, EURACAN si propone di favorire l’accesso delle persone con tumori rari ai centri specializzati e ai più avanzati strumenti diagnostici e terapeutici. EURACAN inoltre intende promuovere la ricerca scientifica, la corretta informazione, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, e l’adeguamento della pratica clinica alle più nuove strategie terapeutiche.