Classificazione di diverticolite acuta, premiato studio dell’Aou pisana

Pisa, 16 febbraio 2024 – Lo studio dal titolo “What are the differences between the three most used classifications for acute colonic diverticulitis? A comparative multicenter study”, avente come autori Camilla Cremonini, Serena Musetti, Silvia Strambi, Dario Tartaglia, Federico Coccolini e Massimo Chiarugi (Unità operativa di Chirurgia generale e d’urgenza universitaria dell’Aou pisana) pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Trauma and Acute Care Surgery, è stato premiato dall’Editorial Board della rivista stessa come miglior articolo del mese di Febbraio 2024.

Lo studio ha comparato, su un’ampia casistica di pazienti, le tre classificazioni più utilizzate nella stadiazione della severità della malattia diverticolare del colon complicata, al fine di valutarne l’appropriatezza nella strategia terapeutica.

Un riconoscimento internazionale che rende merito al lavoro assistenziale e di ricerca della struttura, in tema di Acute Care Surgery.