CICAP Fest EDU, una settimana di incontri con la scienza per studenti e insegnanti

Torino, 27 settembre 2021 – Dopo il successo della quarta edizione, che si è svolta dal 3 al 5 settembre 2021 a Padova, registrando una grande partecipazione di pubblico sia in presenza che online, il CICAP Fest dedica un’intera settimana di incontri rivolti alle scuole e ai docenti, sempre nell’ottica di diffondere una mentalità scientifica e critica, incoraggiando l’uso della razionalità nella soluzione dei problemi e nel contrasto di pseudoscienze e false notizie.

Da lunedì 25 a domenica 31 ottobre il CICAP Fest presenterà una settimana di workshop, laboratori e incontri online: il CICAP Fest EDU. L’obiettivo è quello di costruire una piattaforma di contenuti per gli studenti delle scuole medie superiori di primo e secondo grado e corsi per insegnanti che rimarranno fruibili nel tempo.

Paolo Attivissimo, Daniela Ovadia, Luca Perri, Massimo Polidoro e altri esperti si confronteranno con docenti e alunni su temi di calda attualità: l’importanza del metodo scientifico, il navigare in sicurezza su internet, diritti e diversità, la verifica delle notizie, l’attendibilità delle fonti…

Per partecipare è necessario iscriversi al sito www.cicapfest.it/edu, dove sarà anche possibile scoprire il programma dettagliato.