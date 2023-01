Chirurgia robotica mininvasiva per asportare neoformazione al rene preservando l’organo L’intervento è stato reso possibile grazie all’alta specializzazione dell’équipe urologica dell’ospedale San Filippo Neri di Roma Roma, 17 gennaio 2023 – È stato eseguito un complesso intervento di chirurgia robotica all’ospedale San Filippo Neri della ASL Roma 1. L’équipe guidata dal dott. Marco Martini ha infatti asportato una voluminosa neoformazione renale di circa 7 cm, riuscendo a preservare la restante porzione di rene sano del paziente. Un intervento delicato eseguito con il supporto della chirurgia robotica. La tecnica robotica consente infatti di operare con una telecamera ad alta definizione che magnifica le immagini del campo operatorio, inoltre – minimizzando l’impatto traumatico – riduce la degenza ospedaliera generalmente a pochi giorni. L’intervento è stato reso possibile grazie alla alta specializzazione di tutta l’équipe composta da Cristina Falavolti, Angelo Fanasca, Alessio Filianoti, Francesco Minisola, Massimo Muzi, Fabrizio Presicce e Luciano Spro, oltre al già citato Primario di Urologia Martini. “Desidero ringraziare tutta l’équipe del dott. Martini, riuscire a realizzare interventi di questa complessità in uno dei nostri ospedali è motivo di orgoglio per tutta la ASL Roma 1” ha commentato a margine la dott.ssa Roberta Volpini, Direttore Generale FF dell’azienda sanitaria capitolina.

