Chirurgia endocrina e mininvasiva, webinar con Jilin University e Università di Messina

Messina, 9 novembre 2020 – Si è svolto nei giorni scorsi il primo Web-Seminar tra la “Division of Thyroid Surgery, China-Japan Union Hospital, Jilin University (Cina) e la Divisione di Chirurgia Endocrina e Mininvasiva dell’Università di Messina.

L’evento ha visto la direzione scientifica del prof. Gianlorenzo Dionigi (Università di Messina), la moderazione della prof.ssa Hui Sun e il prof. Daqi Zhang nel ruolo di discussant (Jilin University, Cina) e la partecipazione di giovani chirurghi italiani e asiatici.

L’obiettivo del progetto è sviluppare la cultura e gli strumenti necessari per la ricerca sia clinica che sperimentale nel campo della chirurgia endocrina.

Il webinar si propone di fornire le basi teoriche e pratiche per la ricerca scientifica in endocrinochirurgia attraverso indicazioni che orientino verso un corretto impiego delle risorse.

Il prof. Gianlorenzo Dionigi, chirurgo con la maggiore esperienza italiana ed internazionale nel campo, nel corso del web-seminar ha delineato lo stato dell’arte in materia e le prospettive future. Si tratta di un webinar con tematiche specifiche della chirurgia endocrina, quindi, che ci auguriamo interessino sia i Colleghi più esperti che quelli più giovani che si occupano di chirurgia della tiroide, paratiroide, surrene, mammella e pancreas i rendano partecipi della discussione interattiva su video e presentazioni.

Nel programma anche le innovazioni tecnologiche intraoperatorie che puntano al miglioramento della qualità della chirurgia per i nostri Pazienti. A questo primo Webinar seguirà, a distanza di 3 settimane, un secondo evento che approfondirà altri aspetti sul tema.