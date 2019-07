Chi soffre di malattia mentale si ammala di più. Gruppo di ricerca internazionale individua le linee guida per la cura

Padova, 24 luglio 2019 – Il dott. Marco Solmi, medico psichiatra ricercatore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova, ha preso parte alla The Lancet Psychiatry Commission sul tema di come proteggere la salute fisica in soggetti affetti da malattia mentale.

Il lavoro è stato guidato da Joe Firth, NICM Health Research Institute, Western Sydney University, Westmead, NSW, Australia (J Firth PhD, Prof), e ha coinvolto prestigiose Università, tra cui l’Università di Padova.

“I pazienti affetti da malattia mentale grave quale schizofrenia, disturbo bipolare, disturbo depressivo, ma anche con anoressia nervosa muoiono circa 15-20 anni prima della popolazione generale – spiega il dott. Marco Solmi – e tale mortalità è causata da comorbidità fisica. The Lancet Psychiatry ha commissionato ad un gruppo di esperti un enorme lavoro mirato a stabilire quale sia lo stato dell’arte delle conoscenze sulla salute fisica in persone con malattia mentale, e quali siano i provvedimenti terapeutici da implementare per ciascun problema. Abbiamo individuato 5 evidenze su cui basare la cura della salute fisica delle persone con una malattia mentale, da oggi in avanti”.