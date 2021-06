Carlo Cavedon è il nuovo presidente AIFM Torino, 21 giugno 2021 – Carlo Cavedon, veronese, è stato nominato alla guida di AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica) per il prossimo biennio 2021-2022. L’annuncio è stato dato a Torino durante il convegno nazionale dell’Associazione. Cavedon, classe 1967, è Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Fisica Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Cavedon sostituirà Michele Stasi al timone dell’Associazione dal 2016. Dott. Carlo Cavedon Il neo eletto presidente è coordinatore del comitato scientifico di AIFM e Direttore della Scuola Superiore di Fisica in Medicina “P.Caldirola” dal 2016, ed è membro del comitato scientifico della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Insieme al Presidente entrante, è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo composto da: Danilo Aragno, Simone Busoni, Vittorio Cannatà, Carlo Chiesa, Caterina Ghetti, Daniela Origgi, Mara Severgnini. Past President – Michele Stasi “Sono molto contento – ha affermato Carlo Cavedon – di guidare AIFM per il prossimo biennio; continuerò sulla stessa strada intrapresa dal mio predecessore e mi impegnerò a valorizzare il ruolo dei fisici medici all’interno delle strutture sanitarie, degli istituti di ricerca e delle università senza altresì trascurare l’apporto della Fisica medica alla formazione per migliorare la sicurezza dei pazienti, dei lavoratori e della popolazione”.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 134 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...