Cardiopatia ischemica, il palloncino a rilascio di farmaco rivoluziona il trattamento

Prof. Giuseppe Sangiorgi, direttore dell’Unità Operativa di Emodinamica del Policlinico di Tor Vergata: “I Deb a rilascio di farmaco riducono la possibilità di restenosi. Il nostro centro è capofila di interventi con solo Deb senza impiantare nessuno stent”

Roma, 18 gennaio 2024 – I Deb (Drug Eluting Balloon), ovvero i palloni a rilascio di farmaco, rappresentano una vera e propria rivoluzione nel campo della cardiologia interventistica. È la terza in ordine di tempo dopo l’utilizzo degli stent medicati nel 2003 ed il trattamento percutaneo delle patologie valvolari nel 2007.

Si tratta di palloncini per il trattamento della cardiopatia ischemica che, oltre a dilatare i vasi sanguigni, rilasciano contemporaneamente una sostanza medicata, solitamente un farmaco antiproliferativo, che aiuta a prevenire la formazione di occlusioni o restenosi senza lasciare alcun residuo metallico nel paziente.

L’Unità Operativa di Emodinamica del Policlinico di Tor Vergata guidata dal prof. Giuseppe Sangiorgi rappresenta un’eccellenza in questo campo, terza in Italia per infarti acuti e rapidità di intervento. Di 1.200 trattamenti annuali un quarto è già fatto solo con palloncino medicato.

Prof. Giuseppe Sangiorgi

“Nella Regione Lazio – spiega Sangiorgi – il nostro centro è capofila come numero di interventi eseguiti con solo DEB senza dover impiantare nessuno stent, con il vantaggio di ridurre al minimo le potenziali complicanze legate alla presenza di un corpo estraneo all’interno dei vasi ed a ridurre al tempo stesso la necessità di una duplice terapia antiaggregante a lungo termine”.

Il tema è al centro di un simposio di tre giorni a Roma dove si confrontano i principali esperti del settore cardiovascolare provenienti da tutto il mondo, insieme ai rappresentanti della ricerca e sviluppo del settore medicale e chimico-farmaceutico.

L’evento, organizzato da Summeet, società leader nell’organizzazione di eventi di formazione a carattere scientifico, ponte culturale tra professionisti sanitari e stakeholder, ha il patrocinio della Società Europea di Cardiologia (ESC), della Società Italiana di Cardiologia (SIC), della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE) e si propone di fornire un momento di confronto tra specialisti per discutere l’efficacia clinica e la sicurezza dei DEB, evidenziare le ultime innovazioni ed i progressi correlati in campo cardiovascolare con l’utilizzo di questa tecnologia, delineando al tempo stesso le sfide e le opportunità per uno sviluppo futuro.

“Uno dei temi principali – conferma il prof. Sangiorgi, pioniere di questo tipo di procedura nella popolazione maschile – è l’applicazione dei DEB nel campo dell’angioplastica coronarica, un intervento comune per ripristinare il flusso sanguigno nelle arterie coronarie ostruite o stenotiche. L’uso dei DEB in questa procedura ha mostrato risultati promettenti in termini di riduzione delle restenosi, ovvero la ricomparsa di una stenosi nel vaso trattato a distanza di tempo, oltre il vantaggio di ridurre al minimo le potenziali complicanze legate alla presenza di un corpo estraneo all’interno dei vasi ed a ridurre al tempo stesso la necessità di una duplice terapia antiaggregante a lungo termine”.

“La prospettiva – aggiunge Sangiorgi – è utilizzare questa tecnica rivoluzionaria anche per altri interventi come l’angioplastica periferica e l’angioplastica carotidea. Questo apre interessanti prospettive per il trattamento di malattie vascolari che coinvolgono altre parti del corpo e in vasi a basso flusso – dove l’impianto di stent non è opportuno – come nel caso dei pazienti affetti da disfunzione erettile”.

“L’evoluzione di questa tecnologia rappresenterà un passo avanti significativo nel trattamento delle malattie cardiovascolari, offrendo alternative ugualmente efficaci ed al tempo stesso più sicure per i pazienti di tutto il mondo” conclude Sangiorgi.