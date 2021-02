Cardiologie Aperte: Aou di Orbassano aderisce alla “Settimana per il tuo cuore”. Gli specialisti rispondono ai cittadini

Orbassano, 4 febbraio 2021 – La Struttura Complessa di Cardiologia dell’AOU San Luigi Gonzaga aderisce anche quest’anno alla settimana “Per il tuo cuore” promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore – HCF dell’ANMCO.

Purtroppo, per le restrizioni imposte dalla pandemia, non sarà possibile ai pazienti accedere in ospedale per un incontro, ma in alternativa è stata organizzata una reperibilità telefonica dei Cardiologi, in fasce orarie definite, per rispondere alle chiamate dei pazienti dell’area di competenza territoriale.

Per quest’anno la Fondazione ha attivato il numero verde – 800052233 – dedicato ai cittadini che potranno chiamare nel periodo 8-16 febbraio nelle fasce orarie dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, per porre domande su problemi legati alle malattie del cuore alle quali risponderanno i Cardiologi delle Strutture aderenti a Cardiologie Aperte 2021 – sarà utilizzato un sistema messo a punto nella sede nazionale ove il personale di Segreteria trasferirà le singole telefonate in logica territoriale, ovvero collegando il paziente alla Cardiologia regionale a lui più vicina.

Per tutta la settimana, da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio e i successivi lunedì 15 e martedì 16 febbraio, ogni pomeriggio – orario 14,00 – 16,00 – e nelle mattine dei giorni 8, 12, 15 e 16 febbraio – orario 10,00 – 12,00 – saranno i Cardiologi del San Luigi ad essere raggiungibili tramite la chiamata al numero indicato.

“Nonostante il Covid, la Cardiologia del San Luigi è sempre presente, avendo molto a cuore la salute dei suoi assistiti” è il principio guida di Laura Montagna, direttore f.f. della Struttura, dei suoi collaboratori e di tutta l’équipe.