Carcinoma prostatico, premiato progetto dell’oncologo Davide Soldato

Davide Soldato e Lucia Del Mastro

Genova, 21 agosto 2024 – Con un progetto di ricerca sul trattamento del carcinoma prostatico, il dott. Davide Soldato, giovane oncologo e ricercatore della Clinica di Oncologia Medica (Policlinico San Martino), diretta dalla prof.ssa Lucia Del Mastro, è risultato vincitore del bando “Trento per l’Oncologia”, aggiudicandosi un finanziamento complessivo di 50.000 euro per la durata di due anni.

Obiettivo primario del bando, promosso dalla Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori, è quello di offrire opportunità di crescita professionale a giovani ricercatori e ricercatrici attraverso il sostegno – su base competitiva – a progetti di ricerca che prevedano altresì ricadute applicative e che siano promossi in collaborazione con realtà clinico-mediche e di ricerca. La finalità è quella di favorire la ricerca applicata per lo studio e l’ottimizzazione della pratica clinica in oncologia, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali.

“La commissione di valutazione ha particolarmente apprezzato l’elevata capacità del progetto di produrre un significativo impatto nel trattamento del cancro della prostata localizzato e nella riduzione sensibile degli effetti collaterali attraverso l’identificazione delle caratteristiche radiomiche di risonanza magnetica multiparametrica e la correlazione con i dati clinico-patologici analizzati con strumenti di Intelligenza Artificiale” si legge nella nota di esito positivo trasmessa al ricercatore.