Cannabis: non è mai leggera, è droga. Convegno di Forza Italia al Senato Roma, 19 giugno 2019 – “Non è mai leggera, è droga”. Questo il titolo del convegno, su iniziativa dei gruppi parlamentari di Forza Italia, che si svolgerà oggi alle 15.30 presso la sala Koch di palazzo Madama. Al convegno parteciperanno Francesco Vismara, comunità di San Patrignano, Giampaolo Nicolasi, comunità Incontro, Sandro Diottasi, comunità Mondo Nuovo, Giuseppe Mammana, Associazione Acudipa, Giovanni Serpelloni, Università della Florida, Rosario Sorrentino, neurologo, Stefano Cavedagna, presidente Forza Italia Giovani, Mariastella Gelmini, capogruppo FI alla Camera e Anna Maria Bernini, capogruppo FI al Senato. A coordinare i lavori Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.

