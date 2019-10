Antonio Memeo è il nuovo Presidente della Società italiana di traumatologia e ortopedia pediatrica

Milano, 11 ottobre 2019 – Il dott. Antonio Memeo,Direttore dell’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica presso l’ASST Gaetano Pini-CTO, è il nuovo Presidente SITOP. Il prestigioso incarico gli è stato conferito durante il congresso nazionale, in corso a Milano. “Sono onorato di ricevere questa nomina. Il mio impegno sarà indirizzato a dare maggior risalto il lavoro della SITOP, visto che l’Ortopedia e Traumatologia infantile può considerarli una super-specialità. A tal fine cercherò di attivare un Master universitario per migliorare le conoscenze e il grado di specializzazione dei giovani”.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1983 con il massimo dei voti, il dott. Memeo si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia. Nel 2000 ha conseguito un’ulteriore specializzazione in Chirurgia della Mano e l’anno successivo un master universitario in Ortopedia e Traumatologia dell’età evolutiva.

Dal 2016 Dirige la UOC di Ortopedie e Traumatologia Pediatrica e si occupa in special modo di chirurgia del ginocchio e ricostruzione legamentosa e patologie rare come Acondroplasia, Malattia Esostosante multipla e altre malattie congenite, nonché di allungamento degli arti. È tra i sostenitori del progetto di rinnovamento dell’area pediatrica del Presidio Pini, dedicata a bambini e ragazzi da 0 a 18 anni. In ambito ortopedico, quest’area offre uno specifico ‘percorso pediatrico’: dal pre-ricovero, all’intervento chirurgico, fino alle dimissioni garantisce un’assistenza adeguata ai pazienti pediatrici, avvalendosi di personale medico altamente qualificato, personale infermieristico, anestesisti e operatori di sala professionalmente formati e dedicati, in un ambiente idoneo alle esigenze di bambini, ragazzi e famiglie. Inoltre, durante la degenza è prevista la possibilità di avere un’insegnante di supporto per garantire la continuità scolastica ai bambini ricoverati.

All’impegno in ospedale, il dott. Antonio Memeo affianca quello di docenza: è professore del corso di Laurea per Tecnici ortopedici dell’Università degli Studi di Milano e Tutor della scuola di specializzazione in Ortopedia della medesima Università. Oltre che della SITOP, fa parte anche dell’EPOS, Società Europea Ortopedia Pediatrica. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali.