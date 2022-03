Anestesia e Rianimazione Cardio-Toraco-Polmonare, Congresso nazionale ITACTA

Prof. Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e dei Trapianti dell’Aou Senese: “Dopo lo stop obbligato imposto dalla pandemia, al via un confronto costruttivo per le migliori cure al paziente, in sala operatoria e in terapia intensiva”

Siena, 1 marzo 2022 – Summit nazionale di anestesia e terapia intensiva cardio-toraco-vascolare con i più importanti professionisti del settore. L’appuntamento è per il 3 e 4 marzo al convegno ITACTA, organizzato dal prof. Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e dei Trapianti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e presidente della Società Italiana di Anestesia e Terapia Intensiva cardio-toraco-vascolare.

Durante l’evento, che si terrà a Bologna, saranno trattati temi di grande attualità tra cui la donazione e i trapianti d’organo, le emergenze e urgenze in sala operatoria e in terapia intensiva, il rapporto tra Covid e problematiche cardiochirurgiche, le tecniche di supporto extracorporeo, il trattamento delle cardiopatie congenite pediatriche e dell’adulto (GUCH), la disfunzione sistolica severa, l’ecocardiografia 2D/3D, la ventilazione, la coagulazione, le infezioni in terapia intensiva, gli interventi in cath lab, il neuromonitoraggio e l’anestesia in chirurgia toracica.

“Dopo uno stop obbligato nel 2020-2021 ma assolutamente necessario per l’emergenza pandemica – spiega il prof. Scolletta – il consiglio direttivo e il comitato scientifico hanno realizzato per il 2022 un programma di altissima qualità per varietà e attualità dei temi trattati e per la faculty che include colleghi di grande esperienza. Durante il congresso trovano spazio alcuni workshop che sono focalizzati su temi particolarmente rilevanti, con il coinvolgimento attivo dei partecipanti”.

“Nello spazio dedicato al “Research Lab” – aggiunge Scolletta – affrontiamo argomenti di ricerca e proponiamo nuovi studi e collaborazioni scientifiche. Per i medici in formazione specialistica, ITACTA 2022 propone il “6° ITACTA Trainee Course” sul tema “La protezione d’organo” in anestesia e terapia intensiva cardio-toraco-vascolare, ove si confrontano giovani colleghi e tutor esperti. ITACTA conta oltre 700 soci e l’obiettivo del meeting è il confronto costruttivo tra tutti, per favorire la formazione e l’aggiornamento, promuovere altri eventi anche in collaborazione con Società ed Associazioni Scientifiche”.

“Il tutto – conclude Scolletta – nell’interesse della nostra professione e disciplina e per fornire le migliori cure al paziente, in sala operatoria e in terapia intensiva”.