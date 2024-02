8 marzo, visite ginecologiche gratuite al Galliera

Genova, 29 febbraio 2024 – L’8 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale della donna. In questa occasione il Galliera ha organizzato un’iniziativa dal titolo “Le stagioni della donna” che prevede visite ginecologiche gratuite per tutte le età, dall’adolescenza alla menopausa, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso gli ambulatori di ginecologia (Padiglione B6, piano inferiore, ingresso da via Volta 8).

Le visite sono libere, anche se è gradita la prenotazione al numero 010 5632090 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 13:00 alle 15:00.

La struttura ambulatoriale di Ginecologia del Galliera prende in carico globalmente la salute della donna in ogni fascia di età e nel rispetto dei valori e della provenienza culturale di ciascuna. Ha ottenuto dall’Osservatorio Nazionale Salute della Donna due “Bollini rosa” come ospedale vicino alle donne.

Tra gli ambulatori che si prendono cura del sesso femminile a 360 gradi e per tutte le età ci sono: