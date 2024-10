SITOP, Fabio Verdoni è il nuovo presidente Dott. Fabio Verdoni Milano, 14 ottobre 2024 – Il dott. Fabio Verdoni, responsabile dell’UO di ortopedia pediatrica dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano (Gruppo San Donato) è stato eletto presidente della SITOP, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, nel corso dell’assemblea dei soci. Il dott. Verdoni, che succede al prof. Antonio Andreacchio, rimarrà in carica da ottobre 2024 a ottobre 2025. “Questa nomina riconosce l’impegno che, nel corso della mia carriera, ho speso nel rafforzare il ruolo dell’ortopedia pediatrica all’interno delle strutture ospedaliere, per affermare il valore di questa specializzazione appassionante e, a volte, sfidante. Assumo la presidenza con grande entusiasmo e determinazione, mettendo la mia esperienza al servizio dei colleghi, ma soprattutto vorrei essere d’ispirazione per i giovani medici che decideranno di abbracciare questa specialità” afferma il neopresidente SITOP.

