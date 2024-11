L’amore saffico: l’intimità fra due donne valica i ruoli

“Sono attratta da ragazze, ed ho accettato il fatto di essere lesbica, ma non ho mai vissuto l’intimità con una donna e mi chiedo come potrebbe essere. Non vorrei trovarmi ‘spaesata’ se dovessi incontrare la mia donna… Vorrei almeno avere qualche informazione su come vivono l’intimità due donne e se secondo lei sarò sempre lesbica”. Amy

Spesso si pensa che l’intimità fra donne sia meno piacevole di quella fra donna e uomo perché non prevede la penetrazione, ma questo è un falso mito! Premesso che esistono un sacco di alternative ai ‘veri’ genitali maschili (basti pensare ai sex toys di tutte le forme e di tutte le dimensioni) la differenza fra una intimità appagante e non, la fa la fantasia e ovviamente il coinvolgimento reciproco.

Dott. Marco Rossi

In un rapporto sessuale la penetrazione è sicuramente un aspetto piacevole, ma non tutto il rapporto ruota intorno ad essa, si tratta piuttosto dell’epilogo. Il piacere passa infatti attraverso altre pratiche, che non sono necessariamente penetrative. Pertanto anche in una sessualità fra donne si può vivere una sorta di ‘penetrazione’ a vicenda, indossando ad esempio dei sex toys, es. gli strap on, ovvero un dildo sostenuto da una cintura o da una mutanda.

Quando si pensa alla sessualità fra donne, si ha difficoltà a immaginare che una stia sotto e l’altra sopra o che le due partner abbiano personalità diverse e, quindi, modi di farlo differenti. Per esempio c’è chi urla e chi no, chi è delicata e chi è aggressiva, come in qualunque coppia anche etero.

L’intimità fra due donne è molto più aperta nei confronti dei giochi intimi e di tutti quegli accessori che possono aiutare a provare piacere a due. È un tabù in meno che favorisce il rapporto sessuale, rendendolo appagante e mai noioso. È importante che lei non pensi al gioco dei ruoli: non si faccia la domanda chi fa l’uomo e chi la donna, poiché l’intimità fra due donne valica i ruoli… Nessuno fa l’uomo, nessuno fa la donna!

Quando pensiamo alle esperienze sessuali femminili, tendiamo a credere che una delle due faccia l’uomo e l’altra la donna. Ma nell’amore al femminile non esistono ruoli prestabiliti corrispondenti al maschio e alla femmina, semplicemente ognuna fa quello che le pare, nel reciproco piacere.

Si sperimenta molto: si ha voglia di sperimentare molto sebbene non tutte le donne lo facciano, c’è anche chi si accontenta delle solite cose. Tuttavia non avendo i genitali maschili ‘di mezzo’, le partner sono stimolate a provare posizioni e pratiche nuove, imparando strada facendo.

Un altro luogo comune sulla sessualità fra due donne è l’idea che tra donne ci si capisca al volo e che, quindi, fare l’amore sia più appagante. In realtà ci sono donne e donne, alcune con esperienza, altre meno, alcune disinibite, altre no, alcune che si comprendono con un’occhiata, altre che hanno bisogno di tempo.

È anche molto importante che lei capisca che una donna che fa l’amore con un’altra donna non è per forza lesbica: molte donne hanno avuto nel corso della vita esperienze gay, sia di semplici baci che di intimità vera e propria, ma non tutte queste donne sono gay. Capita infatti la voglia di sperimentare qualcosa di diverso, anche per capirsi di più, e di tornare poi sui propri passi.