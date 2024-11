Ambiente e salute, i massimi esperti europei si riuniscono all’Università di Genova

Genova, 16 novembre 2024 – Solo il prestigioso Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell’Università di Genova poteva riuscire a mettere attorno ad un tavolo i massimi esperti europei in campo medico, farmaceutico e ambientale. La mattina del 17 dicembre, dalle 09:30, si terrà telematicamente il convegno “Farmaci, Ambiente e Salute: una nuova sfida per l’epidemiologia”, organizzato dal dott. Adriano Pistilli, che si svolgerà con il patrocinio dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Liguria.

Ambiente e Salute: due parole unite oggi in un groviglio armonioso ma che per decenni sono state in contrasto. Agli inizi degli anni ‘50 i problemi dell’inquinamento erano ancora del tutto ignorati in Italia. Nessuno parlava di inquinamento dell’aria, dell’acqua o di depurazione, di smaltimento rifiuti, di bonifica dei siti contaminati, né tanto meno dell’inquinamento derivante dai Farmaci e dell’antimicrobico resistenza.

Non vi erano né Leggi né pretori dell’ambiente. Nessun finanziamento era destinato alle opere di Ingegneria Ambientale. Senza un mercato mancavano le ditte che operavano nel settore. Non vi era richiesta di tecnici specialistici, quindi l’Università non aveva programmi per prepararli.

A dare il benvenuto agli ospiti ci sarà la prof.ssa Adriana del Borghi (Ordinario di Ingegneria Sanitaria Ambientale, Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile – Chimica – Ambientale e Prorettrice alla Sostenibilità). Prenderanno poi la parola, per un saluto istituzionale, il prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone (Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità), il prof. Robert Giovanni Nisticò (Presidente Agenzia Italiana del Farmaco), la prof.ssa Lara Gitto (Presidente della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco), il prof. Christodoulos Xinaris (Coordinatore delle Ricerche della sede di Milano dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”), la dott.ssa Elisabetta Trovatore (Commissario dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Liguria) e il dott. chim. Alessandro Girelli (Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Liguria).

La sessione Sanità sarà aperta dalla relazione “Antimicrobico resistenza: problematiche sanitarie e cause ambientali” tenuta dal prof. Fabrizio Ernesto Pregliasco (Professore Associato di Igiene Generale e Applicata e Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università degli Studi di Milano “La Statale”) e dal dott. Adriano Pistilli (Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, titolare del Corso “Impianti di Trattamento delle Acque Reflue” presso numerose Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva).

Prenderà poi la parola la dott.ssa Anna Lombardo dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” con la relazione “Il progetto PREMIER: Prioritisation and Risk Evaluation of Medicines in the Environment” e il dott. Sergio Daniotti (Presidente della Fondazione Banco Farmaceutico) con la relazione “Il ruolo del Banco Farmaceutico: un esempio di solidarietà a servizio dell’Ambiente”.

Verso le 11:30 comincerà la sessione Ambiente con il dott. Antonio Limone (Coordinatore Nazionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali) con la relazione “Lo Studio SPES: Studio di Esposizione nella Popolazione Suscettibile. Un modello virtuoso di monitoraggio del territorio”; toccherà poi alla dott.ssa Donatella Giacopetti (Responsabile dell’Ufficio Salute – Sicurezza – Ambiente dell’Unione Energia per la Mobilità UNEM) con la relazione “La riqualificazione dei siti di interesse petrolifero”.

Seguiranno gli interventi del dott. Vito Felice Uricchio (Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto) con la relazione “La transizione giusta negli interventi di riqualificazione dell’area di Taranto” e la dott.ssa Federica Scaini dell’Istituto Superiore di Sanità con la relazione “Lo Studio SENTIERI: Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento”.

Chiude i lavori il dott. Michele Fratini (Responsabile Area per la Caratterizzazione e la Protezione dei Suoli e per i Siti Contaminati ISPRA) con la relazione “Criticità e proposte per la gestione dei PFAS nei procedimenti di bonifica”.

Chi avesse intenzione di partecipare è pregato di consultare il sito del Dipartimento, dove nei prossimi giorni verrà fornito il link di accesso.