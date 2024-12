La Giornata Nazionale dello Spazio a Washington sottolinea l’innovazione e la collaborazione dell’Italia con gli Stati Uniti

(foto: PIxabay)

Washington, D.C., 11 dicembre 2024 – L’Ambasciata d’Italia a Washington D.C., in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la NASA, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e la U.S. Space Foundation, ospiterà domani, 12 dicembre 2024, la terza edizione della “Giornata Nazionale dello Spazio”, un evento internazionale che celebra il ruolo di leadership dell’Italia nel settore spaziale.

“Questo evento dimostra come l’Italia continui a giocare un ruolo di primo piano nel settore spaziale: il nostro Paese è un partner tecnologico d‘eccellenza per gli Stati Uniti, con cui abbiamo collaborazioni strategiche sempre più intense. Sono orgogliosa di ospitare in Ambasciata un appuntamento, diventato ormai tradizionale, che permette alle nostre aziende e istituzioni scientifiche di creare sempre nuove collaborazioni con le controparti statunitensi,” ha dichiarato l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia.

A sottolineare l’importanza crescente di questo evento come momento annuale in cui ICE Agenzia traccia un bilancio della propria intensa attività di promozione del settore aerospaziale negli Stati Uniti anche la presenza del Presidente di ICE Agenzia, Matteo Zoppas, che interverrà in due momenti chiave durante la giornata. Il suo, un messaggio forte a sostegno dell’innovazione e delle collaborazioni che guidano il progresso tecnologico e industriale tra Italia e Stati Uniti.

“L’aerospazio è uno dei settori con maggiore potenziale di sviluppo futuro per il Made in Italy. Da qui al 2026 sono stati messi in campo dal governo 7,2 miliardi tra progetti delle Agenzie spaziali attraverso fondi nazionali e del Pnrr. Inoltre, grazie alla prima legge quadro sulla Space Economy, l’Italia sarà all’avanguardia tra i grandi player globali. Parliamo di un comparto che ha generato nel 2023 oltre 7,5 miliardi di euro di export – in crescita del 14% rispetto al 2022 – e 4,3 miliardi tra gennaio e agosto 2024. La new Space economy si stima passerà da 400 mld di oggi a 1800 mld entro il 2035. La colonizzazione della luna prima e di Marte poi, richiedono la reingegnerizzazione per ambienti dello spazio dei prodotti che oggi si usano sulla terra. I 7 mld quindi possono diventare almeno 30 mld nel 2035, sempre se sappiamo prendere il treno che sta passando. ICE è fortemente impegnata nel creare occasioni concrete di business per promuovere le tecnologie e i servizi avanzati offerti dalle nostre imprese. Negli ultimi due anni abbiamo realizzato oltre 50 iniziative per il sistema aerospazio in oltre 20 mercati diversi. Questa terza edizione della Giornata Nazionale dello Spazio a Washington, D.C. va a sottolineare la capacità di innovazione delle aziende italiane e ribadisce l’impegno dell’Italia nel rafforzare le partnership con gli Stati Uniti, che sono certamente il primo mercato di riferimento”, ha sottolineato Matteo Zoppas, Presidente dell’Agenzia ICE.