AIFA approva la rimborsabilità di 9 farmaci

Roma, 11 dicembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, nella seduta del 10 dicembre, ha approvato l’ammissione alla rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale di 9 farmaci, tra medicinali orfani per malattie rare (2), farmaci generici (1), ed estensioni delle indicazioni terapeutiche (6).

I farmaci orfani autorizzati sono un’immunoterapia indicata per la malattia linfoproliferativa post-trapianto positiva al virus di Epstein-Barr e un enzima ricombinante umano indicato per il trattamento dell’iperargininemia, una patologia genetica che si manifesta attorno ai tre anni e comporta la perdita progressiva delle tappe dello sviluppo psicomotorio e spasticità in assenza di trattamento.

È stato ammesso alla rimborsabilità il generico di un farmaco indicato per il trattamento dell’infezione da HIV in associazione con altri medicinali antiretrovirali.

Le estensioni terapeutiche di medicinali già rimborsati dal SSN ricadono invece nell’ambito dell’epatite C, della malattia renale cronica, dell’atrofia muscolare spinale (SMA), del carcinoma colorettale metastatico (CRC), della fibrosi polmonare idiopatica (IPF) e del carcinoma ovarico epiteliale, delle tube di Falloppio o peritoneale primario, avanzato.

Di seguito i farmaci autorizzati e ammessi alla rimborsabilità da parte del SSN: