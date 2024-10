Disfunzioni del pavimento pelvico, nuova Pelvic Unit presso l’ospedale di Rho

Rho, 29 ottobre 2024 – È stato presentato ieri sera, 28 ottobre, all’ospedale di Rho il nuovo team della Pelvic Unit: una realtà multidisciplinare dedicata al trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico. Il progetto, innovativo per l’ASST Rhodense, si propone di fornire assistenza specializzata e completa per le persone affette da patologie legate al pavimento pelvico, sia con approcci conservativi sia con interventi chirurgici, mirando a migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso un percorso di cura integrato.

La Pelvic Unit nasce come un ambulatorio multidisciplinare, il quale si avvale della collaborazione di diverse figure professionali: urologi, proctologi, ginecologi, ostetriche, infermiere specializzate in stomaterapia e riabilitazione del pavimento pelvico. Il team è dedicato alla diagnosi e al trattamento delle disfunzioni pelviche, prendendo in carico pazienti di entrambi i sessi per affrontare una vasta gamma di problematiche funzionali e post-chirurgiche.

Attività del team e prospettive future

Attualmente, l’ambulatorio Pelvic Unit offre assistenza ai pazienti con quattro slot di visita al mese, oltre a incontri mensili dedicati alla formazione continua e alla discussione dei casi clinici. Questo modello multidisciplinare e collaborativo consente di fornire cure personalizzate, garantendo un approccio completo e interdisciplinare, che spazia dalla diagnosi alla riabilitazione post-operatoria.

Incontro informativo per la cittadinanza

Per presentare la nuova Pelvic Unit alla cittadinanza e sensibilizzare il pubblico sui servizi offerti, è stato organizzato un incontro informativo, tenutosi ieri, nell’Ospedale di Rho. Durante l’incontro, i diversi specialisti della Pelvic Unit hanno illustrato le patologie trattate e i percorsi di cura disponibili. L’evento è stato un’importante occasione per conoscere meglio questa nuova realtà e scoprire le opportunità di cura messe in campo dall’Ospedale di Rho.

“Sappiamo quanto le patologie croniche del pavimento pelvico possano incidere sulla qualità della vita – ha spiegato il direttore generale di ASST Rhodense, Marco Bosio – Per rispondere a questa esigenza, abbiamo istituito una Pelvic Unit, servizio che si avvale della collaborazione di un team multidisciplinare di specialisti altamente qualificati. Crediamo fermamente che un intervento coordinato sia la chiave per garantire a ogni paziente il miglior percorso di cura possibile”.

“A nome dell’ASST Rhodense – ha concluso il direttore generale Bosio – ringrazio tutti i nostri specialisti e il personale medico che si è messo a disposizione per questo progetto, sempre con al centro del nostro impegno la salute del cittadino”.