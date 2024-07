Collaborazione tra ospedale di Forlì e Lishui Central Hospital – Wenzhou Medical University (Cina)

Forlì, 2 luglio 2024 – Prosegue con grande successo la collaborazione tra ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì e Lishui Central Hospital – Wenzhou Medical University (Cina). Dopo il viaggio in Cina, nel 2023, della delegazione di primari forlivesi, l’arrivo di una decina di medici cinesi (in due periodi diversi) all’ospedale di Forlì, e la visita, nel maggio scorso, del presidente dell’ospedale di Lishui, prof. Jiansong Ji, accompagnato da una delegazione di professionisti cinesi, sono arrivati, in questi giorni, altri quattro medici cinesi , sempre per un’esperienza professionale e culturale.

Si tratta del dott. Li Zhuokai (Chirurgia epatobiliopancreatica), che avrà come tutor il prof. Giorgio Ercolani, direttore della Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate di Forlì e professore ordinario di Chirurgia all’Università di Bologna, il dott. Dai Mu-gen (Gastroenterologia) che avrà come tutor il dott. Carlo Fabbri, Direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e Cesena, dott.ssa. Luo Shiying (Neurologia) che avrà come tutor il dott. Marco Longoni, Direttore della Neurologia e Stroke Unit di Forlì e Cesena e il dott. Zhong Yi (Radiologia), che avrà come tutor la prof.ssa Emanuela Giampalma, direttrice della Radiologia di Forlì e del Dipartimento di Diagnostica per immagini dell’Ausl Romagna, nonché professoressa straordinaria del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna.

Ad accogliere il nuovo gruppo oltre ai suddetti direttori – tutors forlivesi, il direttore del Presidio ospedaliero di Forlì, dott. Giorgio Martelli, e la dott.ssa Elena Vetri, della direzione medica del Presidio Ospedaliero di Forlì.