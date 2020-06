Diagnostica e ricerca sul coronavirus, potenziato laboratorio di Microbiologia e Virologia di Città della Salute di Torino

Torino, 23 giugno 2020 – La campagna Insieme in Prima Linea di Fondazione Ricerca Molinette ONLUS segna un altro importante traguardo: dopo aver contribuito, nella prima fase dell’emergenza sanitaria, all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e caschi per ventilazione polmonare, concorrerà ora a potenziare il laboratorio di Microbiologia e Virologia di Città della Salute e della Scienza.

Con il progressivo superamento della situazione emergenziale, in accordo con la Direzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, è stato deciso di utilizzare la seconda tranche di fondi per un progetto relativo alla gestione del laboratorio nelle fasi avanzate della pandemia Sars-Cov2.

Nel corso della fase 1 e del picco pandemico, infatti, l’enorme volume di attività ha comportato la lavorazione e lo stoccaggio di numerosissimi campioni su cui sarà possibile effettuare studi per conoscere meglio il comportamento del virus e le sue caratteristiche genetiche.

Rossana Cavallo e Paola Cassoni

Le prof.sse Rossana Cavallo (Direttrice del Laboratorio di Microbiologia e Virologia di Città della Salute e della Scienza) e Paola Cassoni (Direttrice S.C. Anatomia ed Istologia Patologica 2 e del Dipartimento Medicina di Laboratorio) hanno identificato un insieme di strumenti e tecnologie utili a potenziare il laboratorio e a migliorarne l’efficienza, che saranno acquistate grazie al contributo della Fondazione.

Tra di essi, un congelatore a -80°C per la conservazione e lo stoccaggio dei campioni, un termostato a temperatura ambiente controllato, un microscopio ottico con relativi accessori, ma anche centrifughe, vortex, lampade e banconi. Infine, per supportare la possibilità di investigare la diffusione del virus nei distretti dell’organismo, sarà acquistato un sonicatore.

La prof.ssa Rossana Cavallo commenta così il progetto: “Si tratta di un’iniziativa importante per sostenere l’attività diagnostica e di ricerca sul Coronavirus in cui io e il mio staff siamo quotidianamente impegnati. Le ricerche ci consentiranno di conoscere in maniera approfondita il virus e la sua diffusione, contribuendo a prepararci adeguatamente a fronteggiare l’eventuale emergenza di future epidemie e pandemie”.

Il Commissario di Città della Salute e della Scienza, dott. Giovanni La Valle, ringrazia tutti i donatori che hanno supportato sia la fase emergenziale della pandemia sia, con questa ultima tranche di donazioni, l’implementazione del laboratorio di Microbiologia e Virologia che potrà ulteriormente aumentare le sue potenzialità, in linea con quanto la drammatica emergenza SarsCov-2 ci ha insegnato essere irrinunciabile.

Il dott. Massimo Segre, Presidente della Fondazione, esprime la sua soddisfazione per i risultati raggiunti dalla Campagna “Insieme in Prima Linea”: “Abbiamo lavorato a fianco della Direzione di Città della Salute e della Scienza e il frutto di questo sforzo congiunto è tangibile. Il progetto che potenzierà il laboratorio contribuirà a preservare la salute della nostra comunità”.

Il fondo “Insieme in Prima Linea”, dedicato al sostegno dell’Ospedale in situazioni di emergenza, resterà attivo per accogliere contributi liberali anche in futuro. Un fondo che va ad aggiungersi a quelli già esistenti a favore dei numerosi progetti di ricerca traslazionale – cioè volta a trasferire la conoscenza scientifica dal laboratorio al letto del paziente – che la Fondazione sostiene all’interno di Città della Salute.