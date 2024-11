UniCamillus e Santa Sede, un’alleanza per offrire fisioterapia gratuita ai più vulnerabili

Roma, 12 novembre 2024 – L’Università UniCamillus ha stipulato una convenzione con il Dicastero per il Servizio della Carità presso la Santa Sede, per contribuire alle cure fisioterapiche delle persone più bisognose che accedono al Poliambulatorio voluto direttamente dal Santo Padre. L’attività sarà svolta presso l’Ambulatorio Madre di Misericordia, all’interno del quale vengono già fornite prestazioni di guardia medica, medicina specialistica e odontoiatria ai pazienti senza fissa dimora.

Il servizio sarà attivo a partire dal mese di dicembre 2024. Nelle loro prestazioni, completamente gratuite come tutta l’attività dell’Ambulatorio Madre di Misericordia, i docenti e gli studenti di UniCamillus saranno guidati da un tutor esperto fornito dallo stesso Ateneo Medico. L’accordo è stato firmato dal Cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità, e da Gianni Profita, Rettore di UniCamillus.

La difficile condizione di vita in strada espone i soggetti indigenti ad incorrere più facilmente in patologie muscoloscheletriche e neurologiche. Negli ultimi due anni, la domanda di cure riabilitative presso l’Ambulatorio Madre di Misericordia è nettamente aumentata: basti pensare che il 20% di tutte le prestazioni richieste riguarda problemi acuti o cronici del sistema muscoloscheletrico e neurologico.

La terapia fisica e riabilitativa è attualmente parzialmente coperta dal Servizio Sanitario Nazionale. Ben diversa è la situazione dei soggetti più svantaggiati a livello sociale ed economico come le persone senza fissa dimora o non assistite dal SSN, che invece così potranno usufruire in maniera completamente gratuita di riabilitazione ortopedica e neurologica presso l’Ambulatorio Madre di Misericordia.

“Questa collaborazione con il Dicastero per il Servizio della Carità rappresenta per il nostro Ateneo un’importante occasione per sostenere chi vive in condizioni di fragilità e ha un accesso limitato alle cure – afferma Gianni Profita, Rettore di UniCamillus – Siamo orgogliosi che i nostri studenti di Fisioterapia possano svolgere tirocinio clinico presso l’Ambulatorio Madre di Misericordia, dove metteranno in pratica le loro competenze in un contesto ad alto valore umano, sotto la guida di tutor esperti. È un’iniziativa che unisce formazione, solidarietà e servizio alla comunità, con l’obiettivo di fornire assistenza riabilitativa gratuita a chi ne ha più bisogno. Il nostro impegno non è solo accademico, ma anche sociale, in linea con i principi della nostra università”.

Questa nuova iniziativa di UniCamillus e del Dicastero per il Servizio della Carità si aggiunge alla collaborazione già avviata lo scorso anno, quando fu stipulato un accordo per garantire cure dentali gratuite ai pazienti più bisognosi presso l’Ambulatorio Madre di Misericordia e la Clinica Madonna della Fiducia.