Scudo penale per i medici vaccinatori, Sindacato Medici Italiani esprime soddisfazione

Roma 1 aprile 2021 – “Esprimiamo soddisfazione per lo scudo penale per i medici che saranno impegnati nella campagna vaccinale, così come avevamo chiesto nell’incontro con la struttura commissariale” così in una dichiarazione di Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani – SMI.

“È un primo obbiettivo raggiunto, ora speriamo che ai medici venga fornito, così come da noi richiesto, il vaccino monodose. Auspichiamo, in un’ottica di una proficua collaborazione per il bene del paese, che le farmacie possano collaborare quali fonti di approvvigionamento per i medici di medicina generale”.

“Ci sia data l’opportunità di poter liberamente modulare la nostra attività ordinaria per poter contribuire in maniera ottimale alla campagna vaccinale” conclude Onotri.