Prof.ssa Cornacchione eletta Presidente della European Federation of Radiographers Societies

Atene, 21 novembre 2024 – Per la prima volta nella storia dell’European Federation of Radiographers Societies (EFRS), un’italiana assume la guida di questa prestigiosa organizzazione. Patrizia Cornacchione, Tecnico Sanitaria di Radiologia Medica (TSRM) e Presidente dell’Associazione Italiana Tecnici di Radioterapia Oncologica e Fisica Sanitaria (AITRO), è stata eletta lo scorso 17 novembre 2024 come Presidente dell’EFRS, segnando un momento storico per la professione dei TSRM italiani.

Cos’è l’EFRS?

L’European Federation of Radiographers Societies (EFRS) è l’organizzazione di riferimento per i “radiographers” – la denominazione che indica i TSRM a livello europeo, rappresentando oltre 110.000 professionisti del settore dell’imaging radiologico, della radioterapia e medicina nucleare in 39 paesi. L’EFRS promuove l’eccellenza nella pratica clinica, nella formazione e nella ricerca, collaborando con società scientifiche, università e istituzioni politiche per migliorare gli standard professionali e sanitari.

Patrizia Cornacchione

Prof.ssa Patrizia Cornacchione

Già Vicepresidente dell’EFRS, ricoprendo ruoli nelle commissioni scientifiche di radioterapia e ricerca,Patrizia Cornacchione ha maturato un’ampia esperienza nelle scienze oncologiche, in particolare in radioterapia interventistica (brachiterapia) e radioprotezione. Ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Scienze Oncologiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e collabora attivamente con numerosi gruppi di lavoro multidisciplinari nazionali e internazionali, tra cui ESTRO – European Society for Radiotherapy and Oncology.

È inoltre Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è membro, dal 2018, della Giunta TRMIR della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie. Oltre ai suoi risultati professionali, Patrizia Cornacchione è membro dell’Editorial Board di prestigiose riviste scientifiche, tra cui EuropeanRadiologyExperimental, una delle riviste ufficiali della Società Europea di Radiologia (ESR).

L’importanza della nomina

L’elezione di Patrizia Cornacchione come Presidente dell’EFRS rappresenta un traguardo storico e di grande prestigio, non solo per l’Italia, ma per l’intera comunità di TSRM. Questa nomina sottolinea il ruolo sempre più rilevante che i professionisti italiani stanno assumendo nel panorama internazionale, confermando l’alto livello di competenza e leadership raggiunto nel nostro Paese.

Patrizia Cornacchione, con un’esperienza pluridecennale nel settore e un ruolo di leadership presso il Gemelli ART di Roma, ha dichiarato in un recente comunicato stampa pubblicato dall’EFRS: “Guidare l’EFRS è un grande onore e una responsabilità che assumo con entusiasmo. Il mio obiettivo è rafforzare il ruolo dei radiographers in Europa, promuovendo la crescita della professione e valorizzando le competenze uniche che offriamo alla sanità moderna”.

Una visione per il futuro

Sempre dal comunicato stampa dell’EFRS, si evince che la presidenza di Patrizia Cornacchione sarà guidata da una visione chiara e strategica, focalizzata su quattro obiettivi principali. Rafforzerà il riconoscimento dei radiographers in Europa, promuovendo il loro ruolo anche presso la cittadinanza.

Favorirà una stretta collaborazione interdisciplinare con altre professioni sanitarie per sviluppare progetti condivisi. Lavorerà per valorizzare il brand EFRS, rendendolo un punto di riferimento autorevole a livello professionale. Infine, si concentrerà sull’innovazione, affrontando le nuove sfide della professione con iniziative dedicate. Un approccio ambizioso per il futuro dell’EFRS e dei radiographers.

Un momento di orgoglio nazionale

La nomina di Patrizia Cornacchione è motivo di orgoglio per la comunità dei TSRM italiana, che vede riconosciuti i propri sforzi nel contribuire allo sviluppo della sanità europea. La leadership italiana all’interno dell’EFRS rappresenta un’opportunità unica per rafforzare la posizione del nostro Paese nel contesto internazionale e per ispirare i giovani TSRM a raggiungere nuove vette professionali.