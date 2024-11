Premio “Italiani ControVento” 2024 a Silvio Garattini: un tributo alla sua straordinaria carriera nella ricerca oncologica

Prof. Silvio Garattini

Milano, 21 novembre 2024 – Giunge alla sua quarta edizione il prestigioso “Premio Italiani ControVento”: venerdì 29 novembre 2024, alle ore 14.30, l’Istituto di Ricerca e Fondazione Mario Negri di Milano ospiterà la cerimonia di consegna del Premio, che – per il 2024 – sarà assegnato al grande ricercatore e oncologo Silvio Garattini.

“Per l’edizione 2024, la 50&Più e la Commissione di Italiani ControVento hanno scelto di assegnare il Premio a Silvio Garattini, una figura di eccellenza nel campo medico-scientifico, chiaro esempio di passione, tenacia e lungimiranza in uno dei settori più difficili in cui opera l’intelligenza umana: la ricerca, dal cui avanzamento dipende il progresso della società” spiega Maurizio Merolla, ideatore del Premio e presidente della Associazione di Rilievo Nazionale 50&Più – Campania: “In pochi riescono a onorare questa missione, superando quotidianamente ostacoli di ogni genere”.

Realizzato, con l’autorizzazione del Ministero del Tesoro della Repubblica Italiana, da Collezioni Istituzionali – CLZI, il Premio viene assegnato ogni anno dalla Associazione di Rilievo Nazionale 50&Più – presieduta da Carlo Sangalli, Presidente nazionale di Confcommercio, e da Eventi 2000 e consiste in uno splendido esemplare del riconio celebrativo della moneta da 500 Lire “Caravelle Bandiere Controvento – versione prova del 1957 ”, in tiratura limitata in soli 999 esemplari, realizzata in argento – fondo a specchio. Si tratta, per l’appunto, delle leggendarie 500 Lire Italiane Bandiere Controvento recanti la raffigurazione delle tre Caravelle di Cristoforo Colombo.

Fondatore e direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS fino al 2018, Silvio Garattini è Presidente dello stesso Istituto. Autore di centinaia di lavori scientifici pubblicati in riviste nazionali ed internazionali e di numerosi volumi nel campo della farmacologia, Garattini è anche fondatore dell’European Organization for Research on Treatment of Cancer.

Nel corso della sua straordinaria carriera è stato insignito – tra le altre onorificenze nazionali e internazionali – della Legion d’Onore della Repubblica Francese per meriti scientifici, del Premio della Società Italiana di Chimica “Giulio Natta”, del Cavalierato di Gran Croce della Repubblica Italiana e ha ricevuto Lauree Honoris Causae dalle Università di Bialystok (Polonia) e di Barcellona (Spagna).

In oltre 50 anni di attività, l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, sotto la direzione di Garattini, ha prodotto oltre 13.000 pubblicazioni scientifiche e circa 250 volumi, in cancerologia, chemioterapia e immunologia dei tumori, in neuropsicofarmacologia, in farmacologia cardiovascolare e renale. Oltre quattromila sono i giovani laureati e tecnici che si sono specializzati in questo periodo presso l’Istituto.

Alla cerimonia di consegna del Premio Italiani ControVento prenderanno parte – accanto agli organi istituzionali della Confcommercio, alle alte cariche della 50&Più nazionale e alla delegazione della sede di Milano della 50&Più – lo stesso Maurizio Merolla nonché il direttore commerciale di Collezioni Istituzionali – CLZI Alessandro Martillotti, l’avvocato Flavia Chiarolanza e il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

“I più giovani non possono ricordare questa moneta e il fascino dell’immagine che essa richiama: lo spiegarsi delle vele controvento e, dunque, l’inizio del viaggio di Colombo. Un lungo viaggio dalle sorti incerte, intrapreso con autentica determinazione – commentano Merolla e Martillotti – I più coraggiosi tra i nostri connazionali sono gli italiani che viaggiano ‘contro vento’ senza abbandonarsi allo sconforto di questi tempi così difficili. Niente simboleggia meglio l’audacia di chi non ha paura di mettersi in gioco per costruire sentieri, rifugi o ponti”.