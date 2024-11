Intervento d’urgenza salva la vita a donna con enorme massa pelvica

Arezzo, 11 novembre 2024 – L’equipe dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia ha effettuato nei giorni scorsi un importante intervento ginecologico in urgenza per la rimozione di una massa pelvica di grandi dimensioni.

La paziente è arrivata in Pronto Soccorso con un dolore acuto all’addome e con difficoltà respiratorie ed è stata sottoposta a tac e a visita ginecologica. I risultati degli accertamenti hanno rilevato la presenza di una grande massa che le occupava tutto l’addome e che le aveva procurato un’infezione alle pelvi.

La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico d’urgenza per scongiurare che l’infezione si propagasse, con esiti potenzialmente molto rischiosi. L’operazione ha visto un lavoro congiunto con l’equipe di Chirurgia generale e anestesiologica.

“È stata rimossa una massa di circa 30 centimetri di grandezza e con un peso di tre chili che aveva già provocato una infezione alla paziente – spiega il direttore di Ostetricia e Ginecologia, dott. Filippo Francalanci – In queste situazioni la tempestività e il lavoro di squadra giocano un ruolo chiave e voglio ringraziare i colleghi e le colleghe del Pronto Soccorso, della Chirurgia, della Radiologia e della Rianimazione per il lavoro di equipe che ha permesso in poco tempo di risolvere questa situazione potenzialmente molto pericolosa per la signora. Ora la paziente sta bene ed è stata dimessa dall’ospedale”.