Giuseppe Curigliano eletto presidente degli oncologi europei ESMO

Prof. Giuseppe Curigliano

Milano, 12 giugno 2024 – Giuseppe Curigliano è stato eletto Presidente dell’European Society for Medical Oncology (ESMO). Nel biennio 2027-28 sarà alla guida della più importante Società Scientifica europea di oncologia. Curigliano è Professore Ordinario di Oncologia Medica all’Università degli Studi di Milano e Direttore della Divisione Sviluppo di nuovi farmaci all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Dopo una lunga carriera tra Italia e Stati Uniti ha avuto ruolo importanti all’interno di ESMO ed è anche Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) dal 2021.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il successo ottenuto da Giuseppe Curigliano – sottolinea il prof. Gianluca Gaetano Vago, Direttore del Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia dell’Università di Milano – La sua professionalità ed esperienza internazionale saranno fondamentali per svolgere un ruolo così importante e prestigioso. Milano è da molti anni una delle “Capitali” dell’oncologia, sia a livello nazionale che europeo, anche grazie al prezioso lavoro della “Statale”.

“L’elezione del prof. Curigliano segue di poche settimane quella della prof.ssa Barbara Jereczek alla presidenza della European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO). Viene confermata la bontà della scelta di aggregare nel Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia alcuni tra i migliori ricercatori e clinici italiani. Continueremo, con ancora più convinzione, nel lavoro di ricerca, di cura e di formazione dei nostri giovani studenti in questo settore così importante della medicina. Ancora i migliori auguri al prof. Curigliano per questo importante riconoscimento”, conclude il prof. Vago.