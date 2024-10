Gastrectomia subtotale eseguita con successo su 90enne in respiro spontaneo

Roma, 29 ottobre 2024 – Straordinario intervento chirurgico all’ospedale Santo Spirito della ASL Roma 1, dove è stata eseguita per la prima volta una gastrectomia subtotale (asportazione quasi totale dello stomaco e ricostruzione con intestino) in respiro spontaneo e in anestesia plesso-fasciale e sedazione su una paziente di 90 anni molto fragile, affetta da un tumore dello stomaco.

“Si tratta di una tecnica molto complessa – ha commentato Luca Lepre primario di Chirurgia Generale e d’urgenza Santo Spirito e Nuovo Regina Margherita – che necessita di una grande professionalità e collaborazione tra tutto il team. Viene eseguita molto raramente data la complessità anestesiologica e chirurgica, ma comporta notevoli vantaggi per il paziente”.

L’intervento chirurgico, perfettamente riuscito, è stato eseguito dalla équipe chirurgica composta dal dott. Luca Lepre, dott. Vincenzo Alessandro Virno, gli anestesisti dott. Francesco Marrone e il dott. Simone Failli dell’equipe del prof. Mario Bosco, coadiuvati dagli infermieri Marco Rossi e Lisa Lusanti.