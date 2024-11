Cure palliative, la SAMOT in udienza al Quirinale con il Presidente Mattarella

Palermo, 29 novembre 2024 – Una delegazione della SAMOT al Quirinale, ieri pomeriggio, giovedì 28 novembre, per l’udienza con il Presidente della Repubblica. Un’occasione preziosa per discutere in maniera propositiva della Legge n. 38/2010 sulle cure palliative. L’incontro fa seguito alla visita, avvenuta nel mese di settembre, del Capo dello Stato nella sede dell’associazione che è stata pioniera in Sicilia delle cure palliative.

“Ringrazio il presidente Sergio Mattarella per la sensibilità e l’attenzione che riserva da tempo alle cure palliative – commenta il fondatore della SAMOT, Giorgio Trizzino – Un incontro che segue quello già avvenuto nel 2018 e che ha riunito i rappresentanti delle maggiori associazioni del Terzo settore oltre ai professionisti che operano nelle Reti di Cure Palliative”.

La delegazione, con gli interventi di Giorgio Trizzino, capodelegazione, Gianpaolo Fortini, presidente della Società Italiana Cure Palliative, e Tania Piccione, presidente della Federazione Cure Palliative, ha illustrato al Presidente Mattarella i risultati ottenuti grazie alla Legge n. 38/2010 sulle cure palliative evidenziando allo stesso tempo i progressi compiuti e le criticità ancora presenti.

Tra i principali problemi segnalati: le disuguaglianze regionali nell’accesso alle cure, la carenza di reti accreditate per adulti e minori, la formazione universitaria insufficiente e l’esiguo investimento nella ricerca. È stato inoltre sottolineato il ruolo strategico del Terzo Settore, che gestisce gran parte dei servizi domiciliari e degli hospice, ma che necessita di maggiori risorse e di un migliore dialogo con le istituzioni. È fondamentale tradurre queste istanze in azioni tangibili, affinché il diritto alle cure palliative diventi una realtà concreta per tutti i malati.

Presenti, tra gli invitati, i direttori generali del Ministero della Salute e del Ministero dell’Università, il presidente di Agenas, i presidenti delle Federazioni nazionali degli Ordini dei Medici e degli Infermieri, la direttrice generale dell’ASP di Palermo. Hanno partecipato inoltre i presidenti della Società Italiana di Cure Palliative e della Federazione Italiana di Cure Palliative ed i rispettivi Consigli Direttivi insieme ai presidenti delle maggiori realtà nazionali del Terzo settore.