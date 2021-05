Covid, Sottosegretario Costa: “Approvata mozione cure palliative”

On. Andrea Costa

Roma, 6 maggio 2021 – “È con immensa soddisfazione e orgoglio che, a nome del Governo, ho espresso parere favorevole alla mozione in materia di cure palliative nel contesto dell’emergenza pandemica da Covid-19. Con tale provvedimento l’Esecutivo si impegna a incrementare in termini organizzativi, strutturali e sanitari la pratica delle cure palliative, strumento di umanizzazione e dignità nelle situazioni di prognosi infausta e irreversibile”, dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa.

“Si tratta di adeguare le dotazioni organiche, le equipe, la loro formazione, anche consolidando la possibilità di cure domiciliari, in un processo di coordinamento delle reti locali di cure palliative. La mozione prevede anche di avvalersi del contributo di professionisti in cure palliative e terapie del dolore nelle unità di crisi e nei diversi organismi di programmazione e gestione dell’emergenza sanitaria a livello nazionale, regionale e locale. Si tratta anche di sostenere quegli enti del terzo settore che svolgono attività di volontariato presso le medesime reti, al fine di consolidare il ruolo fondamentale dei volontari”.

“Le cure palliative testimoniano una presa in cura della persona in tutti suoi aspetti, accompagnandola anche fino all’ultimo stadio della vita. Compito delle Istituzioni è garantire sempre un accesso alle cure equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, che permetta la presa in carico del paziente, assicurandogli in ogni situazione dignità, sostegno e affetto”, conclude Costa.