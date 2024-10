Come i sex toys possono rinnovare l’intimità di coppia

“Trovo sia imbarazzante per una coppia portare i sex toys in camera da letto, ma allo stesso modo vorrei sperimentarli col mio partner. Ho paura che lui non voglia e che possa pensare che voglio dargli un ‘aiutino’ per soddisfarmi. Ha dei suggerimenti da darmi?” Nicole

Per la maggior parte delle donne, è necessaria la stimolazione del clitoride per raggiungere l’orgasmo e questo non è sempre garantito durante la penetrazione. I sex toys sono progettati per colmare il divario tra ciò che si ottiene dalla sessualità e ciò che si vorrebbe raggiungere, ma che si fa fatica ad ottenere. I sex toys sono molto utili per una soddisfacente vita intima, sia individuale sia di coppia e dovrebbero essere considerati “l’aiuto esterno naturale” alla intesa sessuale.

Dott. Marco Rossi

Capisco, tuttavia, che può essere difficile introdurre i sex toys nella propria sfera intima per la prima volta. I sex toys sono per molti versi un tabù in molte coppie, ma è sbagliato farsi intimidire. Se lei o il suo partner siete un po’ (o molto) imbarazzati per iniziare a giocare con i sex toys, le fornisco questi tre suggerimenti. Ci vuole solo un po’ di empatia, comunicazione e molto incoraggiamento.

Prima di tutto rassicuri il suo partner prima di utilizzare un sex toy. Il suo partner potrebbe sentirsi minacciato o offeso: c’è una profonda insicurezza intorno ai sex toys che continua a persistere. Il suo partner potrebbe erroneamente pensare che lei stia cercando di fargli capire che non è bravo nell’intimità. Quindi, non deve concentrarsi esclusivamente su se stessa e sui suoi bisogni intimi.

Questo può potenzialmente alienare il suo partner e metterlo sulla difensiva. Pensi ai bisogni di entrambi e cerchi di affrontare l’argomento con empatia, preparandosi a una reazione controversa. Dica al suo partner che è qualcosa di nuovo, un po’ stravagante e divertente. È uno stimolo per voi due di provare ad espandere il vostro repertorio sessuale.

È anche importante saper scegliere il gioco adatto alla vostra coppia: proponga al suo partner di andare in un negozio o fare acquisti online in modo da fare l’acquisto insieme: questo potrebbe creare molta complicità e creare anche una atmosfera molto intrigante.

Le sconsiglio di ‘imporre’ l’uso di un sex toy magari di dimensioni ‘esagerate’ o troppo ‘realistico’… In commercio ci sono sex toys molto divertenti e dalle forme ‘strane’ che non permettono di fare inconsciamente alcun ‘paragone’ con i genitali maschili. Scegliete qualcosa di non minaccioso per iniziare. L’esperienza deve essere giocosa ed eccitate, non terrificante. Scelga magari un gioco che non assomigli nemmeno a un reale sex toy e che sia il meno esplicito possibile. Più il giocattolo è silenzioso, meglio è.

Il consiglio è quello di concentrarvi solo e unicamente sul vostro divertimento. Quando finalmente decidete di giocare insieme, cercate di prendere tutto in modo leggero. L’incoraggiamento verbale sarà il vostro migliore amico. Sussurri al suo partner quanto è bravo a stimolarla e a usare il sex toy. Se possibile, parli di quanto il suo partner è bravo a regalarle piacere e non faccia riferimento solo alla stimolazione del sex toy.

Potrebbe anche guidare la mano del suo partner ai suoi punti caldi, o semplicemente usare il sex toy su se stessa. Se il suo partner vedrà quanto piacere sarà in grado di regalarle, anche grazie al nuovo alleato, sarà probabilmente aperto a includere i sex toys come parte della normale routine intima.