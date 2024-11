Tumore al polmone, scoperta firma molecolare che predice l’efficacia dell’immunoterapia

Clinical Cancer Research pubblica studio dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena svolto in collaborazione con ricercatori di Londra e Boston. Gennaro Ciliberto, direttore scientifico IRE: “Si tratta di un lavoro di alto livello che apre la strada alla immunoterapia personalizzata non solo per il tumore al polmone, ma anche per altre neoplasie”

Roma, 4 novembre 2024 – Un gruppo di ricercatori dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) ha scoperto una nuova “firma molecolare” in grado di predire l’efficacia dell’immunoterapia nei pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC). I risultati dello studio sono stati di recente pubblicati nella prestigiosa rivista scientifica dell’AACR Clinical Cancer Research.

L’immunoterapia con anticorpi monoclonali ha rivoluzionato l’approccio terapeutico nel paziente colpito da tumore polmonare. Purtroppo, però solo circa il 20% dei pazienti beneficia del trattamento. Capire i meccanismi alla base di questa “resistenza farmacologica” intrinseca è fondamentale per offrire al paziente il più idoneo percorso terapeutico e migliorarne la sopravvivenza.

Prof. Marcello Maugeri-Saccà

Il nuovo studio condotto dal gruppo di ricerca diretto da Marcello Maugeri-Saccà, clinico e ricercatore presso il Clinical Trial Center, Biostatistica e Bioinformatica IFO, in collaborazione con ricercatori del Dana-Farber Cancer Institute di Boston e dell’University College London Cancer Institute, ha identificato un preciso profilo molecolare chiamato “KEAPness”, che è legato al cattivo funzionamento del gene oncosopressore KEAP1 ed al quale si associa una ridotta sensibilità all’immunoterapia.

La scoperta ha importanti implicazioni cliniche: da una parte determinare la presenza o meno della firma molecolare KEAPness permette di re-indirizzare il paziente verso le più idonee terapie, con risparmio del sistema sanitario pubblico. Dall’altra lo studio apre alla scoperta di nuovi bersagli molecolari per lo sviluppo di terapie di combinazione capaci di potenziare l’efficacia dell’immunoterapia.

Da anni il gruppo di ricerca diretto da Maugeri-Saccà è impegnato ad aprire la strada all’immunoterapia personalizzata. Il team aveva già dimostrato che la mutazione di un gene specifico chiamato KEAP1, in pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule, impatta sull’efficacia della immunoterapia.

“In questo nuovo lavoro – spiega Maugeri-Saccà – abbiamo identificato una sequenza di geni come biomarcatori predittivi di risposta all’immunoterapia. Abbiamo anche dimostrato che i tumori che presentano tale profilo molecolare, KEAPness, ricalcano il comportamento dei tumori portatori della mutazione di KEAP1, e quindi una ridotta sensibilità all’immunoterapia”.

“Si tratta di un lavoro di alto livello che apre la strada alla immunoterapia di precisione e personalizzata – evidenzia Gennaro Ciliberto, direttore scientifico IRE – I prossimi obiettivi sono ambiziosi, riguardano infatti la validazione prospettica della KEAPness non solo nel tumore al polmone, ma anche in altre neoplasie attualmente trattate con immunoterapia”.