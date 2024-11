Sclerosi multipla, l’eccellenza della neuroimmunologia di Gallarate protagonista al Congresso SIN Da sin: Annovazzi, Pozzato, Bellomo Gallarate, 20 novembre 2024 – I medici della Neurologia a Indirizzo Neuroimmunologico dell’Ospedale di Gallarate hanno contribuito attivamente all’ottima riuscita del 54° Congresso della Società Italiana di Neurologia, l’appuntamento scientifico più importante dell’anno per i neurologi italiani, tenutosi quest’anno a Roma dal 9 al 12 novembre. Nelle sezioni neuroimmunologiche del congresso, il dott. Pozzato ha presentato uno studio sul rischio infettivo per i pazienti con Sclerosi Multipla in terapia con farmaci anti-CD20 (anticorpi monoclonali), mentre il dott. Bellomo ha discusso una analisi di casi di Neuromielite ottica, causa di infiammazioni del nervo ottico che può presentarsi sia mono o bilaterale, trattati con terapie innovative. Il dott. Annovazzi, inoltre, ha approfondito la definizione di progressione di malattia in Sclerosi Multipla e presentato uno studio sul trattamento della malattia di Devic (malattia autoimmune infiammatoria demielinizzante del sistema nervoso centrale) con farmaci anti-complemento.

