Risposta infiammatoria e nuove prospettive terapeutiche. Conferenza del prof. Serhan all’Università di Chieti-Pescara

Prof. Charles Nicholas Serhan

Chieti, 4 ottobre 2024 – Il prossimo 7 ottobre, alle ore 11:30, presso la Sala Convegni del Center for Advanced Studies and Technology (CAST) dell’Università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, il prof. Charles Serhan terrà una conferenza dal titolo “The Resolution Code of the Inflammatory Response, Mediators and Mechanisms”.

Charles Serhan è Professore di Anestesiologia (Biochimica e Farmacologia) presso la Harvard Medical School di Boston, è Direttore del Center for Experimental Therapeutics and Reperfusion Injury (CETRI) al Brigham and Women’s Hospital e Co-Direttore del Brigham Research Institute.

Il prof. Serhan è leader mondiale nel campo della risposta infiammatoria e della sua risoluzione. I suoi studi hanno portato alla scoperta di una serie di molecole lipidiche che derivano dal metabolismo di acidi grassi poliinsaturi e complessivamente definite “Specialized Pro-resolving Lipid Mediators”. Queste molecole promuovono la risoluzione dell’infiammazione e la riparazione tissutale. In numerosi modelli preclinici hanno dimostrato notevole efficacia nel trattamento di patologie caratterizzate da marcata componente infiammatoria, come artrite reumatoide, malattie cardiovascolari e neurodegenerative, malattie infiammatorie intestinali e neoplasie.

Alcune di queste molecole sono adesso in fase di sperimentazione clinica. Nel corso della sua conferenza il prof. Serhan presenterà le ultime scoperte del suo laboratorio e le loro potenziali applicazioni terapeutiche. L’evento è aperto a studenti, ricercatori, docenti e professionisti del settore medico-scientifico.

“La presenza del prof. Serhan presso la nostra Università – sottolinea il prof. Mario Romano, direttore del laboratorio di Medicina Molecolare del CAST e coordinatore del gruppo di ricerca che ha organizzato l’evento – rappresenta un’occasione di straordinario valore scientifico e formativo. I suoi studi pionieristici stanno ridefinendo la nostra comprensione dei processi patobiologici legati all’infiammazione, e aprono nuove prospettive per lo sviluppo di terapie mirate. Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri studenti e ricercatori la possibilità di ascoltare un’autorità mondiale in questo settore”.