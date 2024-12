Ricerca e formazione, IRST IRCCS nuovo membro dell’European Cancer Organization

Dott. Nicola Normanno

Meldola, 9 dicembre 2024 – Un percorso di internazionalizzazione in continua crescita ma con lo sguardo sempre rivolto al paziente. IRST “Dino Amadori” IRCCS, istituto di ricerca oncologica e centro di terapie avanzate, è stato recentemente riconosciuto come Membro Associato dell’European Cancer Organization (ECO), una delle più importanti federazioni a livello europeo, nata con l’obiettivo di definire politiche condivise per la ricerca e l’assistenza oncologica e rappresentare la comunità medico-scientifica.

In qualità di Membro Associato, IRST parteciperà alle attività di ECO e avrà accesso ad incontri, eventi e opportunità di collaborazione su futuri progetti finanziati dall’Unione Europea. IRST IRCCS porta in dote 18 progetti europei finanziati in cui è direttamente coinvolto come partner o coordinatore sulle principali direttrici dell’innovazione: dall’oncologia di precisione allo sviluppo di nuove tecnologie per la diagnostica, fino alla sperimentazione nel settore del management clinico-sanitario.

“Siamo onorati di entrare a far parte della rete dell’European Cancer Organisation – commenta del Direttore scientifico IRST IRCCS, dott. Nicola Normanno – Questa collaborazione rappresenta un’opportunità straordinaria per condividere conoscenze, esperienze e competenze con i più importanti attori europei nel campo dell’oncologia. Con questo risultato apriamo nuove strade per collaborazioni internazionali dell’IRST allo scopo di contribuire a migliorare la qualità delle cure oncologiche e di rafforzare il nostro impegno comune nella lotta contro il cancro.”

Non solo ricerca, però: IRST IRCCS fa parte del progetto di ECO, INTERACT EUROPE 100, sul tema formazione. Il progetto INTERACT-EUROPE 100 che, come anticipa il nome stesso coinvolge 100 centri del Continente, si propone di sviluppare un programma di formazione interspecialistica sul cancro (Inter-specialty Cancer Training Programme, ISCTP) finalizzato a migliorare la qualità delle cure e i risultati nel campo oncologico, sia a livello europeo che globale.

L’Istituto è attivamente impegnato nel progetto attraverso la partecipazione del Direttore scientifico, dr. Normanno, nell’Advisory Board e di alcuni medici nel ruolo di docenti. Grazie a questo progetto, alcuni giovani professionisti di IRST potranno partecipare al percorso formativo, sottolineando l’importanza del coinvolgimento diretto nella formazione oncologica avanzata.