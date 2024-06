Prima mondiale di telechirurgia al “Challenges in Laparoscopy & Robotics” Roma, 6 giugno 2024 – Grande successo nel primo giorno del congresso mondiale di chirurgia urologica Challenges in Laparoscopy & Robotics. 800 delegati da 60 stati in prevalenza giovani urologi. Ieri sono stati eseguiti 9 interventi complessi robotici e laparoscopici in diretta. Oggi il congresso è iniziato con una tavola rotonda di autorità internazionali sulla Intelligenza Artificiale nella sua capacità di migliorare il rapporto medico paziente e di poter aiutare i chirurghi nella esecuzione degli interventi. Oggi verranno trasmessi 12 interventi live e 11 semi live. Il dott. Giuseppe Simone, Direttore della Unità di Urologia dell’IFO – Regina Elena, annuncia grande attesa per il primo intervento di telechirurgia che sarà eseguito domani presso l’Istituto Regina Elena di Roma. Il chirurgo eseguirà una prostatectomia radicale robotica da Roma con paziente in sala operatoria a Pechino, a 11.000 km di distanza. Prima mondiale.

