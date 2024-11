Maria Concetta Fargnoli è il nuovo direttore scientifico dell’IRCCS San Gallicano

Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli

Roma, 31 ottobre 2024 – Dal 1° novembre l’IRCCS Istituto Dermatologico San Gallicano ha un nuovo direttore scientifico, la professoressa Maria Concetta Fargnoli.

Fargnoli è medico dermatologo, professoressa ordinaria di dermatologia e direttrice della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Responsabile dell’Unità di Dermatologia all’Ospedale San Salvatore. È inoltre coordinatrice dello Skin Cancer Tumor Board della ASL 1 Abruzzo e di molti studi clinici sperimentali, autore di oltre 300 articoli scientifici e revisore per riviste internazionali di dermatologia, oncologia e genetica.

Le linee di ricerca della prof.ssa Fargnoli in ambito clinico e sperimentale, includono l’epidemiologia e la genetica molecolare del melanoma e dei tumori cutanei non melanoma, le tecniche diagnostiche non invasive in dermatologia, i nuovi approcci terapeutici per le malattie infiammatorie e neoplastiche cutanee.

“La ricerca dell’IRCCS IFO Istituto San Gallicano – dichiara Livio De Angelis, Commissario Straordinario IFO – è da oggi diretta per la prima volta da una donna con altissimo profilo accademico e professionale. Sono certo che con lei l’Istituto avanzerà in un percorso ricco di crescita e di successi. Nel darle il mio benvenuto le auguro buon lavoro”.

“Sono onorata – dichiara Maria Concetta Fargnoli – di rivestire il ruolo di nuovo direttore scientifico di un istituto storico, fondato durante il Giubileo del 1725, che si appresta a celebrare 300 anni di impegno scientifico, assistenza e cura del paziente. Affronterò questa sfida con determinazione e passione”.